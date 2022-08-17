من داخل خيمة الاعتصام: سيحبط الموقف الشعبي الحازم الهجمات الاحتلالية التركية

تشنّ دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها هجماتٍ وحشية على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وللاحتجاج على هجماتها وصمت القوى الدولية حيالها، نصبت قوات حماية المجتمع (HPC) بالتنسيق مع مؤتمر ستار في ١٢ آب الجاري خيمة اعتصامٍ أمام مقرّ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو. وتستمر هذه الفعالية في يومها السادس حيث، يحضر إلى خيمة الاعتصام كل يوم أعضاء مؤسسات مناطق إقليم الجزيرة للتعبير عن موقفهم من هذه الهجمات.

زُيّنت الخيمة بصور الأطفال الذين أصيبوا في الهجمات الاحتلالية، وصور الشهداء وأعلام مؤتمر ستار، قوات حماية المجتمع وحركة المجتمع الديمقراطي.

وتوافد إلى خيمة الاعتصام اليوم أعضاء قوى الأمن الداخلي وحزب الاتحاد الديمقراطي.

وألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو، مسعود داوود، أوّل كلمةٍ في اليوم السادس لخيمة الاعتصام. حيث استهل حديثه بتقديم التعازي لعوائل المواطنين الذين استشهدوا إثر الهجمات التركية يوم أمس. وعلّق على الهدف من الفعالية مشيراً إلى أنّ الموقف الشعبي سيُحبط جميع الهجمات.

وتابع حديثه قائلاً: "كثّفت الدولة التركية المحتلة هجماتها على مناطقنا عقب هزيمتها في مناطق الدفاع المشروع. وبموقف شعبنا هذا سندحر الاحتلال هنا أيضاً".

من جانبها، أشارت عضوة قوى الأمن الداخلي-المرأة في قامشلو، جيان سليمان، إلى أنّ دولة الاحتلال التركي قد كثّف هجماتها بهدف كسر إرادة أهالي المنطقة، وقالت: "تستهدف الدولة التركية إرادة المرأة ونحن نردّ عليها بأنّ إرادتنا لن تُكسر يوماً. سنسير على خطا الشهداء حتى النهاية ونحافظ على مكتسباتنا".

وبحسب برنامج الفعالية، فمن المقرر أن يتوافد إلى خيمة الاعتصام يوم غد أهالي مدينة الحسكة.

(ر)

ANHA