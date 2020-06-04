من بينهم ليلى كوفن البرلمان التركي يسقط حق العضوية عن  3 نواب

وبطلب من سلطات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، صوت البرلمان التركي وغالبية اعضائه التابعين لحزب العدالة و التنمية، على قرار بسحب حق العضوية البرلمانية من النائبين عن كتلة حزب الشعو الديمقراطي، ليلى كوفن و موسى فارس، و النائب عن الحزب الجمهوري، انيس برب اوغلو.

وفي اعقاب التصويت، شهد البرلمان احتجاجات ضد كتلة العدالة والتنمية، ووصف نواب الشعوب الديمقراطي ما حصل بـ"انقلاب على الشرعية"، وهتفوا تحت قبة البرلمان "AKP عدوة الديمقراطية".

وبذلك يتقلص عدد نواب حزب الشعوب الديمقراطي الى 58 عضو/ة، و نواب الحزب الجمهوري الى 138 عضو/ة.

(ل)

ANHA