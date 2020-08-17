من بينهم حاكم مصرف لبنان.. عقوبات جديدة على المتعاملين مع حكومة الأسد

وبحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين، عن مسؤولين أمريكيين وغربيين أنه يجري التحضير لفرض عقوبات إضافية، مع وجود العديد من الاتصالات والشبكات الأخرى قيد الفحص.

وقالوا إن هؤلاء يشملون مؤيدين ومشاركين لحكومة الأسد في لبنان ودول أخرى، بالإضافة إلى شركات عقارية وشركات أخرى في أوروبا مرتبطة بأسرة الأسد، بالإضافة إلى رجل أعمال سوري بارز مرتبط بالأسد.

إلى ذلك، كشف مسؤولو إدارة ترامب أنهم حذروا بشكل خاص كبار المسؤولين في لبنان، بمن فيهم حاكم البنك المركزي منذ فترة طويلة رياض سلامة، من تقديم المساعدة لحكومة الأسد.

(ي ح)