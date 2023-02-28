بدأت فعاليات كونفرانس "الحرية لعبد الله أوجلان.. السلام والاستقرار في العالم" الذي نظمه مجموعة العمل الكردي لحقوق الإنسان في جنوب أفريقيا بالتعاون مع المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء (28 شباط).

يشارك في الكونفرانس شخصيات وممثلين عن أحزاب سياسية ونقابات عمالية وبرلمانيين وشخصيات ثورية شاركت في النضال إلى جانب نيلسون مانديلا، فضلاً عن مشاركة مظلوم دينج محامي القائد عبد الله أوجلان ووفد من المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان والإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار.

المؤتمر الوطني في جنوب أفريقيا: ندعم نضال الشعب الكردي

افتتح الكونفرانس الذي يستمر على مدار يومين، بكلمة ألقاها المتحدث باسم الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا- المؤتمر الوطني، كاميرون داغمور، والذي تطرق إلى النضال الكردي وأكد دعمهم لحرية القائد أوجلان ونضال الشعب الكردي.

لافتاً إلى أهمية تعزيز التنسيق بين شعب جنوب أفريقيا مع الشعب الكردي.

وأشار داغمور إلى أنه في الأسبوع القادم سيعقد اجتماع موسع للمؤتمر الوطني الأفريقي، وسيجري الحديث فيه عن الكثير من الأمور التي يجب العمل عليها من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

(ح)

ANHA