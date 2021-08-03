من أين يستهدف الاحتلال التركي مهجري عفرين بالقذائف الصاروخية والمدفعية؟

ومنذ الـ 24 من شهر تموز الفائت، كثف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، استهداف القرى الآهلة بالمدنيين من مهجري عفرين في قرى مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا التابعتين لمقاطعة عفرين، بمئات قذائف الهاون والمدفعية.

4 قواعد عسكرية يطلق الاحتلال التركي القذائف منها على مهجري عفرين

ويتخذ الاحتلال التركي من ثلاث قواعد عسكرية في المناطق المحتلة، نقاطاً لاستهداف مهجري عفرين، "القاعدة العسكرية التابعة للاحتلال في جبل الشيخ عقيل بريف مدينة الباب المحتلة والثانية القاعدة العسكرية في قرية دابق التابعة لمدينة إعزاز المحتلة، حيث يستهدف الاحتلال منها القرى الواقعة على خطوط التماس في الشهباء، ومنها قرى النيربية ـ الشعالة ـ زويان ـ الشعالة ـ خربة الشعالة ـ الرادار ـ تل مضيق ـ سد الشهباء ـ سموقة ـ حربل ـ محيط قرية أم حوش وقرى بريف مدينة الباب والشهباء، كما يستهدف الاحتلال التركي القرى المذكورة من خلف تلة قرية تل مالد المحتلة عبر المدفعية الثقيلة.

أما النقطة الثالثة فهي القاعدة العسكرية في قرية كلجبرين التابعة لمدينة إعزاز المحتلة يستهدف الاحتلال التركي منها قرى ناحية تل رفعت وعين دقنة بالإضافة إلى قرى شيخ عيسى ـ حربل ـ أم القرى ـ محيط قرية دير جمال ـ محيط كفرنايا بالإضافة لقرى في ناحية شرا ومنها مرعناز ـ شوارغة ـ علقمية ـ قلعة شوارغة ـ بيلونية كفر أنطون ـ وقرى ناحية شيراوا بينه ـ أقيبة ـ الزيارة ـ محيط مخيم العودة في قرية العودة.

والنقطة الرابعة هي القاعدة العسكرية المتواجدة في تلة قرية تلف الواقعة على الطريق الرئيس الذي يربط ناحية جندريسه بمركز مدينة عفرين، حيث يستهدف الاحتلال من تلك القاعدة قرى ناحية شيراوا الستة المحاصرة؛ برج قاص ـ كوندي مازن ـ كوليته ـ باشمره، بالإضافة لقرية صوغانكه.

ناهيك عن قصف مرتزقة الاحتلال التركي لتلك القرى المذكورة بالقذائف الصاروخية والمدفعية والهاون بشكل عشوائي.

وفي الآونة الأخيرة عمد الاحتلال التركي إلى استهداف مركز ناحية تل رفعت عدة مرات عبر الطائرات المسيرة بواسطة قذائف البومباتور المحرمة دولياً، وأدت إلى إصابة خمسة مواطنين بجروح متفاوتة.

وفي الـ 26 من شهر تموز استهدف الاحتلال التركي ناحية أحرص بعدة قذائف مدفعية، أدت إلى إصابة خمسة مواطنين بينهم أطفال دون 15 عاماً، بجروح خفيفة نقلوا على إثرها إلى مشفى آفرين بناحية فافين.

كما يعمد الاحتلال التركي إلى استهداف محيط مخيم العودة بناحية شيراوا، بغية ترهيب المدنيين وإجبارهم على ترك المنطقة، بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية.

وفي هذا السياق تحدث عدد من مهجري عفرين القاطنين في مخيم العودة بناحية شيراوا، لوكالتنا.

مصممون على البقاء حتى تحرير عفرين والعودة إليها

المواطن شكري عبدو، أكد بأن الاحتلال التركي ومن خلال استهدافه للمدنيين، دون أخذ القاطنين في مخيمات النزوح بعين الاعتبار يحاول إعادة هيمنته على دول العالم، والسير على خطا أجداده العثمانيين.

وقال عبدو إن الاحتلال التركي هجرهم من ديارهم في عفرين، ويسعى إلى تهجيرهم مرة أخرى في ناحية شيراوا من خلال استهداف محيط المخيم بالقذائف الصاروخية، مشيراً إلى أن القذائف تسقط على بعد لا يتجاوز 400 متر.

واستنكر عبدو الصمت الدولي وصمت الدول العربية حيال ما تمارسه دولة الاحتلال التركي في دول المنطقة، مؤكداً في حديثه "لا تزال دول العالم مصرة على أن لا تتقبلنا".

واختتم شكري عبدو حديثه بأنهم مصممون على البقاء في مخيمات النزوح والمقاومة، لمواصلة مقاومتهم حتى تحرير عفرين والعودة إليها.

الخيم البلاستيكية لا تصد قذائف الاحتلال التركي

أما المواطنة كلى بكرو، فقالت بأنه إلى جانب القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لقرى ناحية شيراوا والشهباء، تواصل الحكومة السورية فرض حصار خانق على المنطقة مما يشكل عبئاً على المهجرين.

وأوضحت كلى أن قذائف الاحتلال تنهمر وتسقط بالقرب من المخيم، وأن الخيم لا تصد الشظايا والقذائف الصاروخية، كونها خيم بلاستيكية.

وطالبت كلى بالعودة إلى ديارها في عفرين، في أٌقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن قذائف الاحتلال لم تعد ترهبهم في أماكن نزوحهم.

لا نستطيع النوم بسبب أصوات القذائف

ومن جانبه أكد المواطن علي حمو، "لا نستطيع النوم طول الليل بسبب قذائف الاحتلال التي تسقط بالقرب من المخيم على بعد أمتار بشكل شبه يومي".

(م)

ANHA