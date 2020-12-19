من عين عيسى.. شبيبة منبج يؤكدون وقوفهم مع قسد وأهالي الناحية

وشارك اليوم، وفد من الشبيبة الثورية في مدينة منبج في خيمة الاعتصام التي نصبتها الشبيبة الثورية بمقاطعة كري سبي، في ناحية عين عيسى، والتي تستمر فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، في الناحية التي تتعرض بين الحين والآخر لهجمات وعمليات قصف جيش الاحتلال التركي.

ونُصبت الخيمة في الحارة الشرقية من الناحية أمام القاعدة الروسية، تنديدًا بصمتها حيال ما تتعرض له ناحية عين عيسى من هجمات، وتأكيدًا على المقاومة في وجه الاحتلال والتشبث بالأرض، حسب ما أشار إليه الشبيبة.

وجاءت مشاركة الشبيبة الثورية في منبج في اليوم الثاني للاعتصام، بعد أن شاركت الشبيبة الثورية في كوباني فعاليات اليوم الأول.

وضمن فعاليات الاعتصام، ألقت مايا العلي كلمة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي، نددت فيها بالصمت الدولي على الهجمات التركية التي تتعرض لها ناحية عين عيسى.

فيما حيا الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي حميد العبد مقاومة قوات سوريا الديمقراطية في وجه الهجمات الغاشمة على الناحية، منددًا بالصمت الدولي والضامن الروسي على ما تتعرض له الناحية من هجمات وتعديات دون وجه حق في ظل احترام قوات سوريا الديمقراطية لاتفاقية وقف إطلاق النار وعدم خرقها، في حين تتكرر الخروقات التركية بشكل دائم دون وجود أي رادع لها.

وألقى عضو حركة الشبيبة الثورية في مدينة منبج حجي محمود كلمة أكد من خلالها مساندة أهالي منبج لمقاومة قوات سوريا الديمقراطية وأهالي عين عيسى في وجه هجمات المحتل التركي.

وندّد بالصمت الدولي حيال الجرائم والتعديات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

هذا وما تزال فعاليات خيمة الاعتصام في عين عيسى مستمرة في يومها الثاني، ومن المقرر أن تستمر، في حين تتعرض فيه الناحية لهجمات برية وعمليات قصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ج)

ANHA