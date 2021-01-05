من عين عيسى.. شبيبة الطبقة والرقة ومنبج يوكدون مساندتهم لمقاومة قسد في وجه المحتلين

وزار اليوم وفد من حركة الشبيبة الثورية من مدن منبج والرقة والطبقة مجلس تل أبيض العسكري الذي يتخذ من ناحية عين عيسى مقرًّا له، وذلك لمباركة انتصاراته التي حققها في صد كافة الهجمات التي طالت الناحية، وتأكيدًا على مساندتهم له في هذه المقاومة التي يبديها في وجه الهجمات التركية التي تطال الناحية منذ قرابة الشهرين.

وكان في استقبالهم قائد مجلس تل أبيض العسكري، رياض الخلف، وعدد من القياديين في قوات سوريا الديمقراطية.

وألقت حركة الشبيبة الثورية خلال الزيارة بيانًا، قرأه الإداري في حركة الشبيبة الثورية بمدينة منبج ناصر الخالد، حيّا من خلاله مقاومة قوات سوريا الديمقراطية والدفاع البطولي الذي أبدته في وجه الهجمات التركية التي طالت الناحية.

وتوعدوا خلال بيانهم الخلايا التي تعمل لصالح المحتل التركي ويتخذ منها "الطاغية أردوغان" وقودًا لتحقيق مآربه بزعزعة استقرار المنطقة وضرب أمانها بالحساب.

هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية في المنطقة، قبل نحو شهر من الآن، من تفكيك خلية مكونة من 28 شخصًا كانت تعمل لصالح الاستخبارات التركية، مهمتها نقل أماكن المقرات العسكرية والإدارية وتنفيذ التفجيرات في المنطقة لصالح المحتل.

ودعوا الشبيبة في كافة المناطق السورية إلى مساندة مقاومة قوات سوريا الديمقراطية التي تقف درعًا منيعًا في وجه أطماع المحتل التركي باحتلال أراض سورية جديدة.

وانتقدوا قناة "روداو" لتحريفها وتزييفها للحقائق، وبث أخبار تصبّ في مصلحة المحتل التركي.

هذا وبثت قناة روداو عن مظاهرة احتجاجية قام بها الشبيبة أمام القاعدة الروسية احتجاجًا على الصمت الروسي حيال الهجمات التي تتعرض لها الناحية، بأنه هجوم على أحد النقاط العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية.

ونددوا في ختام بيانهم بالصمت الدولي، معتبرين هذا الصمت دليلًا على شراكتهم فيما يحدث في مناطق شمال وشرق سوريا من انتهاكات وجرائم تركية بحق المدنيين.

فيما شكر قائد مجلس تل أبيض العسكري الشبيبة الثورية على مساندتهم للقوات العسكرية التي تتصدى لهجمات المحتل التركي على ناحية عين عيسى، مؤكدًا أنهم القوى الديناميكية الفعالة التي يستمدون قوتهم منها.

وانتهت الزيارة بترديد الشعارات التي تحيي قوات سوريا الديمقراطية، وتؤكد على الوقوف مع مقاومة أهالي ناحية عين عيسى.

(ج)

ANHA