من عين عيسى.. شبيبة الرقة والطبقة يعلنون مشاركتهم في ردع الاحتلال التركي

وزار اليوم، وفد حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في مدينتي الرقة والطبقة ومجلس تل أبيض العسكري الذي يتخذ من ناحية عين عيسى مقرًّا له، تأكيدًا منهم على مساندة مقاومة قوات سوريا الديمقراطية في وجه هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته الطامعين باحتلال المزيد من الأراضي السورية.

وخلال الزيارة ألقى الوفد بيانًا قرئ من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة في مدينة الرقة آية العلي حيّت فيه مقاومة قوات سوريا الديمقراطية في وجه أطماع المحتل التركي ومرتزقته على جبهات ناحية عين عيسى.

وأعلنت خلال البيان أنهم سيشاركون في هذه المقاومة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في دفاعها عن الناحية والأراضي السورية وحماية المكتسبات التي حققها الشهداء.

ودعت في ختام البيان كافة حركات الشبيبة في مناطق شمال وشرق سوريا إلى مساندة قوات سوريا الديمقراطية في التصدي لهجمات المحتل التركي الطامع باحتلال الأراضي السورية.

هذا ومن المقرر أن تستمر مدة مشاركة حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في جبهات ناحية عين عيسى إلى جانب القوات العسكرية لـ 7 أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة سبقتها مبادرة اتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة، حيث شاركت 15 عضوة منهن في مقاومة قوات سوريا الديمقراطية على جبهات عين عيسى خلال الشهر الحالي.

(ج)

ANHA