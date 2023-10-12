من أساليب مواجهة المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان

شجب أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والسياسيون في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة الحسكة، استمرار المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول، مع دخولها العام الـ26، وبيّنوا أساليب مواجهة المؤامرة.

حيث ندد الرئيس المشترك للمؤسسة الدينية في ناحية تل براك، أحمد خليل، بازدواجية القوى الدولية التي تضع القوانين لحماية حقوق المواطنين ولكنها تبقى حبراً على ورق.

وبيّن أن القوى الدولية تتخوّف من فكر القائد عبد الله أوجلان؛ لهذا السبب حبكت خيوط المؤامرة التي استهدفته، وأكد "لقد ناضل القائد عبد الله أوجلان في سبيل ضمان حقوق جميع المكونات في منطقة الشرق الأوسط تحت مشروع الأمة الديمقراطية".

"سنفشل المؤامرة عبر انتهاجنا فكر القائد"

وتابع "القوى المتآمرة وجدت أن اعتقال القائد لم يمنعه من متابعة نضاله ونشر فكره؛ لهذا السبب شددت العزلة المفروضة عليه، لكننا اليوم أفشلنا من جديد أهدافها عبر تأسيس الإدارة الذاتية وانتهاجنا لفلسفته".

وشدد "مستمرون في نشر فكر القائد وليعلم العدو أننا متمسكون بمقاومتنا حتى تحقيق النصر".

بدورها، دعت عضوة مكتب المرأة في مجلس ناحية تل براك إيمان العلي، إلى تصعيد النضال في وجه المتآمرين عبر تطبيق فكر القائد عبد الله أوجلان وتحقيق الثورة الاجتماعية وتحقيق حرية القائد عبد الله الجسدية.

أما المواطن طالب الناظر، فلفت إلى أن المؤامرة لا تزال مستمرة عبر شن هجمات إبادة وتسيير مخططات سياسة الحرب الخاصة على الشعوب التي تناضل على نهج الحرية والأمة الديمقراطية لكسر إرادتهم عبر إفشال تجربة الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.

وأكد "لمجابهة سياسات الحرب الخاصة والإبادة "سنستمر بفعالياتنا ونضالنا لكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية".

"فكر القائد عبد الله أوجلان ملهم للشعوب المضطهدة"

وعن أهداف المؤامرة، أوضح عضو حزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي، حامد الخليل، "القائد عبد الله أوجلان ملهم لجميع الشعوب التواقة للحرية والمؤامرة استهدفته لإيقاف الفكر الذي تبنّاه".

(ع ع/آ)

ANHA