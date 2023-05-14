بدأ في الساعة الثامنة من صباح اليوم، التصويت للانتخابات الرئاسية والبرلمانيّة في دورتها الثامنة والعشرين، ويستمرّ التصويت حتّى الساعة 17:00 مساءً.

وتوجّه العديد من السياسيين والمرشّحين والشخصيات البارزة منذ ساعات الصباح إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ووجّهوا من مراكز التصويت رسائل دعوا فيها إلى التصويت وحماية صناديق الاقتراع.

حيث أدلت الرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطيّة ومرشحة حزب الخضر اليساري في ميردين؛ صالحة آيدنيز والسياسي الكردي أحمد ترك بأصواتهم في حي مسوريه في ناحية أرطغلو في ميردين.

وصرّح أحمد ترك بعد التصويت: "لتكن هذه الانتخابات بداية مرحلةٍ جديدة".

فيما قالت آيدنيز: "أتمنّى أن تكون هذه الانتخابات بداية مرحلةٍ تسود فيها العدالة ولا تبكي فيها الأمهات بحيث تضمن لهنّ مستقبلاً حرّاً يسوده السلام. فنحن نصوّت لإرساء الديمقراطية في البلاد".

كما أدلى الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سانجار بصوته في مدرسة آيتن شابان ديري الابتدائيّة في أنقرة، ووجّه بعد التصويت رسالةً، قال فيها: "هذه الانتخابات ليست مهمّةً بالنسبة لتركيا فقط بل بالنسبة للعالم أجمع. فتركيا ستقوم عن طريق إرادة الشعب والانتخابات بقطع الطريق أمام الحكومة الاستبداديّة، وستصبح بذلك نموذجاً للدول الأخرى. أدعو الجميع مرةً أخرى إلى التصويت. فتحمّل مسؤولية الصناديق يقع على عاتقنا جميعاً".

وأدلى الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ومرشح حزب الخضر اليساري للانتخابات البرلمانيّة في آمد، بردان أوزتورك بصوته في مدرسة الأناضول الثانويّة في باغجلار في ناحية رزان في آمد.

ودعا أوزتورك الشبان والشابات إلى: "ندعو رفاقنا وشبابنا إلى التصويت وتحمّل مسؤولية صناديق الاقتراع وحمايتها. الفوز لنا ولشعبنا".

أمّا الرئيس المشترك لمؤتمر الشعوب الديمقراطي ومرشّح حزب الخضر اليساري في إسطنبول، جنكيز جيجك فقد أدلى بصوته في مدرسة سليمان شاه الثانويّة في غازي عثمان باشا في إسطنبول وقال: "سيصبح اليوم عيداً للديمقراطيّة والحريّة".

فيما أدلى علي رضا أرسلان الذي فقد ابنه هاكان أرسلان حياته خلال حظر التجوّل الذي كان مفروضاً في ناحية سور في آمد خلال عامي 2015 و2016، ثمّ سُلّم إليه رفاته بعد 7 سنوات في كيس أبيض، بصوته في قرية جاوش التابعة لناحية قأرضروم في أرضروم.

وقال أرسلان بعد التصويت: "فليصوّت كلّ شخص كما يملي عليه ضميره. حان الوقت لنتخلّص من هذا الظلم. وعلى شعبنا التصويت بناءً على وجهة النظر هذه، نريد أن يصوّت شعبنا لنفسه".

(ر)