من أمام قاعدة روسية.. أهالي مقاطعة كوباني يحتجون تجاه الصمت الروسي حيال جرائم تركيا

الاحتجاج جاء بعد ازدياد الهجمات التركية في الفترة الأخيرة على شمال وشرق سوريا بالطيران المسير، واستهدافه للمواطنين، والتي كان آخرها استهداف مدينتي كوباني وقامشلو.

ورفع المحتجون صور الشهداء الذين تم استهدافهم من قبل جيش دولة الاحتلال التركي، سواء بالطيران المسير، أو عبر قصفها العشوائي لمنازل المواطنين.

وهتف المتظاهرون بشعارات "الخزي والعار للخونة"، "النصر للشعوب المضطهدة" و"المقاومة حياة".

وبعد وصول المحتجين إلى القاعدة الروسية في قرية سبت جنوب مدينة كوباني والتي تعتبر أكبر قاعدة لها في المنطقة، طالب المحتجون القوات الروسية بالتحرك لإيقاف الطائرات التركية عن استهداف المواطنين في المنطقة.

وبعد أن تجمع المحتجون أمام بوابة القاعدة شكل الأهالي لجنة من بينهم مؤلفة من ٤ أشخاص وهم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين، والرئيسة المشتركة لمجلس عوائل في إقليم الفرات عائشة أفندي، والرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات فوزية عبدي والرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى إيتو لإيصال مطالبهم إلى قيادة القاعدة الروسية.

ووفق الوفد الذي اجتمع مع قيادة القاعدة في لقاء دام ساعتين بالتزامن مع احتجاج الأهالي أمامها، أوضح مصطفى إيتو للمحتجين أنهم شرحوا للقوات الروسية ما تمر به المنطقة من "زعزعة للأمن والاستقرار بسبب استفزازات تركيا الهادفة لترهيب الأهالي".

وأضاف إيتو: "شرحنا مدى انزعاج أهلنا من الصمت الروسي حيال ما تفعله تركيا، والتهديدات والتجاوزات التركية المستمرة والتي أصبحت عادة شبه يومية عبر استهدافها للمواطنين بالطيران المسيرة".

وأكد إيتو بأن الجانب الروسي أكد لهم بأنهم سينقلون رسالة الأهالي للمسؤولين الروس في قاعدة حميميم.

(ن ك/ د)

ANHA