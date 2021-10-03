من أمام منزل الشهيدة تولهلدان.. مجلس عوائل الشهداء يندد بخيانة PDK

وتأتي الدعوة على خلفية هجوم لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي الكريلا ما تسبب باستشهاد خمسة من أصل مجموعة مؤلفة من سبعة مقاتلين ومقاتلات في منطقة خليفان في باشور.

واجتمع أعضاء مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، اليوم، أمام منزل عائلة الشهيدة تولهلدان رامان التي استشهدت في هجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وفي بيان باسم مجلس عوائل الشهداء، قال الرئيس المشترك للمجلس معصوم حسن" في مرحلة يتطلع فيها الشعب الكردي لتحقيق منجزات تاريخية في هذا المرحلة المفصلية، استشهد العشرات من بنات وشباب الكرد على أيدي قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني العميلة".

ولفت البيان إلى أن هجوم خليفان ليس الأول الذي تشنه قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد قوات الكريلا، وتابع" الحزب الديمقراطي الكردستاني وعبر الخيانة يسعى لإنقاذ أردوغان من المأزق الذي يمر به ويربط مصيره بمصير أردوغان".

ودعا البيان الأحزاب والقوى السياسية في جنوب كردستان لرفع صوتها في وجه خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(م)

ANHA