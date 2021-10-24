من أمام خيمة الاعتصام.. اتحادات مدنية وفنية تندد برفض PDK تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم

وشارك اليوم الأحد اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة واتحاد الفنانين وديوان الأدب واتحاد المصورين السوريين في خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، منذ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتوجهت الاتحادات إلى بوابة فيش خابور؛ للإدلاء ببيان إلى الرأي العام.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء أمام معبر فيش خابور، أُدلي بالبيان من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة, كرديار دريعي, وجاء فيه:

"إن الشعوب التواقة للحرية وقفت في وجه المحتلين، ولم ترضخ لهم، فالشعب الكردي في هذه المرحلة التاريخية حقق مكتسبات تاريخية، ووقف في وجه آلة الفاشية التركية وحزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية في باكور كردستان، وخاصة في روج آفا وشمال وشرق سوريا".

وأضاف البيان "إن قوات الكريلا أفشلت مخططات الفاشية التركية ولقنتهم درساً في مناطق الدفاع المشروع؛ ليعيش الشعب الكردي بحرية على أرضه التاريخية في القرن الحادي والعشرين ويحقق مكتسباته في الأجزاء الكردستانية الأربعة".

ونوّه البيان إلى "أن المرحلة تتطلب توحيد الصف الكردي وتحقيق حقوق الشعب الكردي والوقوف في وجه محتلي كردستان، ولكن المؤسف والمخالف للقيم الإنسانية وقيم الشعب الكردي هو استهداف الديمقراطي الكردستاني لقوات الكريلا، فهذه القوات ليست أمل الشعب الكردي فقط، بل أصبحت أملاً للشعوب التواقة للحرية".

وزاد: "إن آمال الشعب الكردي والمثقفين والأحزاب السياسية من الديمقراطي الكردستاني كان أن يقف إلى جانب قوات الكريلا، لا أن يتحالف مع المحتلين ضد قوات الكريلا, حيث استشهد خمسة من مقاتلي الدفاع الشعبي في كمين غادر لقوات الديمقراطي في خليفان".

وتابع البيان "كان المفروض أن يتحرك الديمقراطي الكردستاني في هذه المرحلة التاريخية لتحقيق مكتسبات الشعب الكردي، وألا يصبح شريكاً للفاشية التركية في استهداف قوات الكريلا بأساليب غير أخلاقية، إرضاءً ومغازلة للفاشية التركية".

وأشار "إلى أن الجريمة التي ارتكبها الديمقراطي الكردستاني بحق الكريلا وعدم تسليمه جثامين الشهداء إلى ذويهم، تخالف القيم والمبادئ الإنسانية".

وشدد البيان على "ضرورة أن يسلّم الديمقراطي الكردستاني الجثامين إلى ذويهم، والكف عن هذه الممارسات التي تنافي القيم الإنسانية والبعيدة كل البعد عن الثقافة والأخلاق الكردية".

(ع ع /ف)

ANHA