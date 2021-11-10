من أمام المقر الروسي.. أهالي عامودا: نفذوا تعهداتكم لوقف إطلاق النار

قصفت أمس الثلاثاء طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي سيارة في حي الهلالية في مدينة قامشلو، أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة، الأمر الذي أثار غضب سكان شمال وشرق سوريا.

وانطلقت مظاهرة من أمام دوار شنكال في ناحية عامودا، إذ حمل المتظاهرون يافطات كتبت عليها "استهداف تركيا للمدنيين جريمة حرب بحق الإنسانية"، "روسيا دولة ضامنة في المنطقة وهي مسؤولة عن الانتهاكات التركية في عموم المنطقة"، "نطالب روسيا باعتبارها دولة ضامنة بحماية المدنيين في المنطقة.

وسارت المظاهرة صوب المقر الروسي في الناحية، ولدى وصول المتظاهرين تحولت المظاهرة إلى اعتصام، وهناك أطلق المتظاهرون هتافات تنادي بحياة الشهداء، وأطلقوا شعارات مناوئة لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان.

وبعد خروج القوات الروسية أمام باب المقر للاستماع لمطالب المتظاهرين، قرأت الإدارية في حركة التجديد الكردستاني، نيروز حسن، بياناً دعت فيه الدولة الروسية إلى تنفيذ مهامها.

وجاء في نص البيان:

إلى القيادة الروسية العسكرية في المنطقة

رغم تعهد القيادة الروسية في المرة الماضية بأنها سوف تضع حداً للانتهاكات التركية، بعدها وبثلاثة ساعات شنّت الدولة التركية هجوماً على المدنيين في كوباني راح ضحيته ثلاثة شهداء.

اليوم أيضاً وبعد ارتكابها لعدد مجازر قامت الدولة التركية بشن هجمة أخرى وارتكاب مجزرة فظيعة بحق المدنيين أيضاً راح ضحيتها ثلاثة شهداء مدنيين.

نتساءل لماذا لا تقوم الدولة الروسية بتنفيذ تعهداتها تجاه الشعوب في المنطقة باعتبارها الدولة الضامنة لوقف إطلاق النار في عموم روج آفا والوطن السوري، حيث تقوم بقصف أحياء مدنية بشكل همجي، رغم ذلك لا تقوم الدولة الروسية بوضع حد لهذه الانتهاكات.

هل أنتم كدولة ضامنة في المنطقة على علم بهذه الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التركية أم لا علم لكم بها، نريد أن توضيحاً وجواباً واضحاً لهذه الأسئلة.

لذا يجب وقبل كل شيء بأن تتعهد الدولة الروسية بإيقاف هذه الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية، بأن هذه الانتهاكات قد تدل على عدم إيجاد حلٍ لهذه الأزمة التي باتت عبئاً على كاهل عموم الشعب السوري.

في النهاية نحن كأحزاب الوحدة الوطنية نستنكر هذه الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية ضد المدنيين وليعلم العالم أجمع بأن إرادتنا سوف تزداد أكثر فأكثر في التصدي لهذه الانتهاكات.

وادعى عسكري روسي أن كبار المسؤولين العسكريين الروسيين يقولون لهم، أنه من الضروري أن لا يهاب الشعب في شمال وشرق سوريا من أي تهديد تركي، نحن هنا لمساعدة الشعب، وإن حصل أي شيء نستطيع التدخل وحله؛ سنقوم بإيصال رسالتكم إلى قيادتنا.

ووجه الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية عامودا، عادل أمين، كلمة للقوات الروسية قال فيها: "نطلب من القوات الروسية الدولة الضامنة في المنطقة، بتنفيذ تعهداتها تجاه شعوب المنطقة لوقف إطلاق النار".

(أس/سـ)

ANHA