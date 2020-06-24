من السويداء مروراً بحماة إلى دير الزور.. غارات اسرائيلية متلاحقة

وقالت وكالة سانا الرسمية "تصدت دفاعاتنا الجوية بعد منتصف الليل لعدوان جوي إسرائيلي في السلمية والصبورة في ريف حماة، وأسقطت عدداً كبيراً من الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها".

وأكد مصدر عسكري للوكالة "أنه في تمام الساعة 00,45 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً جديداً استهدف فيه عدة مواقع لنا في السلمية والصبورة في ريف حماة موضحاً أنه وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها, وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".

ومن جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات يرجح أنها إسرائيلية قصفت مواقع للقوات الحكومية والمجموعات الموالية لإيران في ريف حماة الشرقي.

وبحسب المرصد "استهدفت الطائرات معمل البصل قرب السلمية، والذي تستخدمه المجموعات الإيرانية كمستودعات لأسلحتها وذخائرها، ما تسبب في انفجارات عنيفة".

ودوت انفجارات عنيفة نتيجة استهداف موقع عسكري في منطقة إثريا، كما استهدفت الطائرات المركز الثقافي في صبورة ومعمل الأعلاف في عقارب في ريف حماة الشرقي، في حين سمعت أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الانفجارات، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري.

وكانت بعض المواقع العسكرية في ريفي دير الزور والسويداء تعرضت مساء أمس لغارات اسرائيلية ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة عدد من الجنود ووقوع أضرار مادية، بحسب وكالة سانا.

(ش ع)