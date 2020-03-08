من الشهباء.. الشرارة التي أطلقتها النساء لم تخمد بل تأججت في أصقاع العالم

تستمر احتفالية اليوم المرأة العالمي في مقاطعة الشهباء بقراءة رسالة القائد عبدالله أوجلان التي أرسلها في الـ5 من آذار باللغتين الكردية من قبل عضوة في مؤتمر ستار بمقاطعة عفرين نوروز أحمد، وباللغة العربية من قبل عضوة في مؤتمر ستار زهيدة معمو.

بعد ذلك، ألقيت كلمة من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الحرة بمقاطعة شهباء ناريمان حسين، وباركت يوم المرأة العالمي على جميع النساء اللواتي ناضلن في سبيل حرية المرأة.

وقالت:" نهنئ جميع المناضلات والمقاتلات اللواتي أصبحن قدوة ومنارة تُضيء عتمة الليل، ونهنئ جميع نساء شمال وشرق سوريا من كافة المكونات اللواتي ساهمن في بناء وحماية الوطن والدفاع عنه بكل جبروت وقوة.

وتابعت ناريمان حديثها:" إن الشرارة التي أطلقتها النساء حينئذ لم تخمد أبداً، بل اشتعلت في جميع أصقاع العالم، فمقاومة المرأة لم تكن يوماً من الأيام سهلة بل كانت ومازالت تواجه جميع أشكال العنف، والاضطهاد والقتل أيضاً، ولذلك فإن الثامن من آذار يعدّ منبراً نضالياً من أجل المطالبة بحقوق المرأة، التي استمدت قوتها من فكر فلسفة القائد عبدالله أوجلان".

ودعت ناريمان في ختام حديثها جميع النساء وقالت:" ندعو في هذا اليوم إلى العمل على إيقاف الظلم الممارس ضد المرأة والحد من معاناتها، وإيقاف هذه الحرب القاسية وتداعياتها".

ومن ثم قرأت الإدارية في مؤتمر ستار برقية مؤتمر ستار في روج آفا من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة شهباء، زلوخ رشيد والتي ركزت فيه أنه يجب على المرأة أن تعيد تنظيم المجتمع بعيداً عن تأثير الأنظمة السلطوية الحاكمة والمستندة على مبادئ وقيم مرحلة الأمومة، لذلك يجب أن تعيد النظر في المفاهيم السياسية، الفلسفية، الاقتصادية، الفنية، العلمية، الدبلوماسية ونظام الحماية الجوهرية، وبناء المجتمع وفق المبادئ والقيم، لأننا نرى القرن الواحد والعشرين قرن بناء وتحرر المرأة، لهذا يتميز يوم الثامن من آذار لعام 2020 بخصوصية وأهمية كبيرة".

وتستمر الاحتفالية بتقديم فرقة الشهيدة مزكين الغنائية التابعة لمركز الهلال الذهبي فقرات غنائية.

(كروب/س و)

ANHA