من الرقة: نوروز 2023 سيكون نوروز حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

بتنظيم من مجلس الرقة المدني، أقيمت احتفالية عيد نوروز في ساحة كلية الزراعة سابقاً بجانب دوار الفروسية في الطرف الشمالي الغربي من مدينة الرقة.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس الرقة المدني، هيفين إسماعيل، كلمة استهلتها بالقول "نترحم على شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل مشروع الأمة الديمقراطية، والذين لولاهم لما وصلنا لهذه المرحلة التاريخية، ومن هذا المنبر أرحب بكافة الحضور القادمين من خارج الرقة وشعب الرقة هذا الشعب الذي دحر أكبر إرهاب في العالم المتمثل بداعش".

وأضافت "بهذه المناسبة أهنأ القائد الأممي عبد الله أوجلان الذي بدأ في مثل هذا اليوم قبل خمسين عاماً مسيرته النضالية مع خمسة من رفاقه في شمال كردستان، وسخر حياته في سبيل الحرية والعدالة، كما أهنئ شعبنا الكردي بشكل خاص والسوري بشكل عام، وشعبنا المقاوم في شمال وشرق سوريا".

"سنجعل نوروز 2023 بداية لمرحلة جديدة من النضال"

وعاهدت هيفين إسماعيل شعوب شمال وشرق سوريا بمواصلة النضال، مضيفة "نعاهد بأننا سنجعل نوروز هذا العام بداية لمرحلة جديدة من النضال والكفاح حتى الوصول بسوريا إلى مجتمع اتحادي ديمقراطي لا مركزي يضمن لجميع المكونات والأديان والأعراق حياة حرة كريمة أساسها العدل والمساواة".

وأشارت "نوروز هذا العام يعني أن نقاوم جميع المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومشروعنا الديمقراطي وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها سوريا عامة وشمال وشرق سوريا خاصةً، حيث أبدى شعبنا وقواتنا بطولات لم يشهد لها العالم أجمع مثيلاً، ونتوجه بخالص التهاني والتبريكات لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة وعوائل شهدائنا".

وفي ختام كلمتها أكدت هيفين إسماعيل، "سيبقى عيد نوروز رمزاً للربيع والفرح والنضال وعنواناً دائماً للكفاح ضد الظلم والاضطهاد ومن أجل الحرية والتحرر ونيل الحقوق وستبقى أسطورته خالدة في قلوبنا والتي تعد ثورة ضد الظلم والاضطهاد".

"سنناضل بكامل قوتنا من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان"

كما أًلقيت كلمة باسم تجمع نساء زنوبيا، ألقتها الناطقة باسم التجمع، سوسن الخلف، باركت في مستهلها شعب شمال وشرق سوريا بعيد نوروز، كما أرسلت التهاني والتبريكات إلى "أهلنا في عفرين، ورأس العين (سريه كانيه)، وتل أبيض (كري سبي)" المحتلة.

أكدت سوسن الخلف "شعلة الحرية التي أوقدت على مر التاريخ تجمعنا، وخير دليل على ذلك، تجمع كافة مكونات شمال وشرق سوريا اليوم للاحتفال بنوروز، ليرى العالم أجمع أن هذا الشعب متحد ومستمر بالمقاومة والنضال حتى يكون نوروز 2023، عيد حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

مضيفة "بإرادة شعوب المنطقة، وبإرادة إدارتنا وبقيادة مشروع الأمة الديمقراطية سنقاوم بكل ما أوتينا من قوة؛ لأن كل التضحيات التي قدمت حتى الآن، كفيلة بانتصار مشروعنا".

كذلك أكدت سوسن الخلف أن تحقيق النصر "سيكون بإرادة المرأة"، وقالت: "سنحافظ على مكتسباتنا التي تحققت بفضل دماء شهدائنا، وسنسعى بكامل طاقاتنا من أجل أن يعم نوروز في سوريا كلها؛ لذلك علينا السعي والنضال بكامل قوتنا من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان".

وتستمر فعاليات الاحتفال بعيد نوروز، بالفقرات الغنائية والتراثية، التي تقدمها فرق المركز الثقافي في الرقة.

(كروب/خ)

ANHA