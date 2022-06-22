من القاهرة..162 منظمة وشخصية عربية تطالب المجتمع العربي بالتحرك لمنع هجوم تركي محتمل على سوريا

أصدرت مجموعة من الحقوقيين والصحفيين والنشطاء والمثقفين والكتّاب والحركات والأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات وصناع الرأي العام في العالم العربي، اليوم الأربعاء، بياناً إلى الرأي العام.

البيان قرئ في العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم، من قبل الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية.

جاء في مستهل البيان: "الأرض عنصر أساسي للحصول على العديد من حقوق الإنسان ونحن نتمسّك بأرضنا وعرضنا".

وأضاف "منذ ديسمبر1948 تاريخ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي مثل تحولاً في الوعي الجمعي للبشرية بضرورة تجسيد الالتزام الفعلي بحقوق الإنسان وكرامته وحريته، ارتكازاً على معيار مشترك ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، والذي تُرجم إلى 500 لغة، ظلت البشرية يراودها الأمل في وضع أفضل على كافة المستويات الحياتية، لكن الوقائع المتتالية عبر السنوات أصابت الأفراد والشعوب بخيبة أمل كبرى حيث تُنتهك الحقوق والحريات وتُداس، وبات الإنسان مجرد رقم في ماكينة الاستغلال والانتهاكات ولعلّ أبرزها ما يعيشها المواطن السوري اليوم في ظل تهديد تركي مستمر وتخويف ورعب أمام صمت دولي نريده أن يضمحل".

نداء للمجتمع العربي لمواجهة تركيا

مضى البيان قائلاً: "نحن الحقوقيون والصحفيون والنشطاء المدنيون والمثقفون والكتاب، حركات وأحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات وصناع الرأي العام في العالم الحر، نناشد المجتمع الدولي والعربي، دولاً ومنظمات، وضع حد للتهديدات التركية التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا لمنع أي عملية عسكرية محتملة ستؤدي حتماً إلى كارثة إنسانية واجتماعية غير مسبوقة".

لفتت المنظمات والشخصيات العربية في بيانها إلى أن "احترام حقوق الإنسان والثقافات والمعتقدات، مقولة لا يعترف بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يستمر في التهديد بغزو مناطق شمال وشرق سوريا بعمق 30 كيلو متراً، أي غزو منطقة يعيش فيها حوالي 2.5 مليون شخص وتتميز ديمغرافيتها السكانية بالتنوع العرقي والديني، من الكرد والعرب والسريان الآشور والشيشان والأرمن والتركمان، مكونات سورية طالما تعايشت عقوداً في سلام وأمان واختلاف".

تطهير عرقي

حذر الموقعون على البيان من "أي عملية محتملة هدفها التطهير العرقي بحق السكان الأصليين وتسعى لتقويض جهود مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وستسبب بموجة هجرة ونزوح مليونية داخل سوريا وخارجها، وترسخ حالة اللا استقرار في بلد مفكك يعيش صراعاً وأزمات".

مؤكدين أن "العملية" التي تنوي أنقرة شنّها ستُحوّل المنطقة إلى بؤرة صراع طويلة الأمد ستُرفع فيها مخاطر "تنامي الإرهاب وانتعاش التنظيمات التكفيرية" التي ستؤثر على الأمن القومي الإقليمي والدولي.

دعوة لكبح جماح تركيا

دعت المنظمات والشخصيات العربية في بيانها إلى ردع دولة الاحتلال التركي عن شن أي هجمات تمس سوريا، وذلك بالقول: "وإيماناً منا بتلك الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية عبر الحوار وارتكازاً على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا، ندعو الرأي العام الدولي إلى كبح جماح تركيا وردعها عن شن أي هجمات تمسُ التراب السوري وتؤدي إلى الفوضى والعنف والتقاتل".

كما جدّدُت مواقفها الثابتة كمنظمات وجمعيات وهياكل وشخصيات وطنية بأنّ الحوار السلمي هو أساس الحلول البناءة والمجدية ودعت الدولة التركية إلى إيقاف لغة التهديدات والاحتكام للغة الحوار أساساً لحل القضايا العالقة.

ودعت الرأي العام التركي أيضاً لتحمل مسؤولياته في هذا الجانب.

مطالبات

طالب الموقعون على البيان المجتمع الدولي بـ:

"- ممارسة ضغوطات على الدولة التركية لمنع أي عملية عسكرية جديدة وحل القضايا عبر الحوار.

- تشكيل لجنة دولية من جامعة الدول العربية مختصة، هدفها متابعة الخروقات والانتهاكات التي ترتكبها أنقرة على الحدود السورية التركية، ورفع تقاريرها إلى مجلس الأمن الدولي والجهات المختصة".

الموقعون على البيان هم: المنظمة العربية لحقوق الإنسان- مصر، مركز جسور للدراسات الاستراتيجية- مصر، د. مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي- مصر، د. جمال عبد الجواد مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية –مصر، د. لدكتور أحمد فؤاد أنور عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وأستاذ اللغة العبرية بجامعة الإسكندرية-مصر، د. بلقيس أبو أصبع رئيسة مؤسسة أوام للتنمية، علي أحمد بدرخان مخرج سينمائي– مصر، المرصد السوري لحقوق الإنسان، مركز الفارابي للدراسات والاستشارات والتدريب، د. بسمة حمدي المتحدث الرسمي والأمين العام للاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية –تونس، علي رجب باحث وإعلامي –مصر، الكاتب الصحفي حسام أبو العلا من مجلة أكتوبر- مصر، السفير الدكتور رمضان البحباح سفير ليبيا السابق في الهند– ليبيا، الإعلامي والصحفي حسام التائب- ليبيا، الكاتب الصحفي عبد الغني دياب رئيس وحدة الدراسات بمركز العرب للأبحاث والدراسات- مصر، النائب عادل عامر- مصر، النائب الدكتور علي عمر التكبالي عضو مجلس النواب الليبي– ليبيا، أحمد سلطان باحث وإعلامي- مصر، محمد فتحي الشريف رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات- مصر، حنفي الفقي رئيس تحرير بوابة مصر ليبيا الإخبارية- مصر، راندة فخر الدين نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات- مصر، محمد هشام مدير تحرير بوابة مصر السعودية- مصر، دكتور نبيل نجم الدين إعلامي وكاتب متخصص في العلاقات الدولية- مصر، الأستاذة أسماء الحسيني كاتبة وصحفية– مصر، حسن الإبراهيمي مثقف– المغرب، نعمان حذيفة رئيس المجلس الوطني للأقليات في اليمن- اليمن، أ. د فكري سليم الأستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر- مصر، لواء محمود منصور محمد جمال الدين– مصر، د. إيمان عبد العظيم مدرسة علوم سياسية بجامعة القاهرة- مصر، أحمد عبد الرحيم كاتب صحفي– مصر، د. شيرين مختار– ليبيا، خالد العيساوي كاتب وصحفي– مصر، ياسمين عاطف مركز العرب– مصر، عادل الفخراني إعلامي– مصر، سيد أبو اليزيد مدير تحرير جريدة الجمهورية- مصر، د. كمال حامد مغيث باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية- مصر، الدكتور محمد الصويركي- كاتب ومؤرخ- أردن، الدكتور جلال زيناتي أستاذ جامعي- مصر، النائب عاطف مغاوري- رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب المصري- مصر، حسين الصغير عبد النبي منسق العلاقات الشعبية لحركة اللجنان الثورية– ليبيا، ولاء أبو ستيت باحثة وصحفية- مصر، خالد الكيلاني إعلامي وكاتب صحفي محام بالنقض والدستورية العليا- مصر، الدكتور أيمن الرقب- أكاديمي- فلسطين، عبد الرحمن الريان – كاتب وصحفي- اليمن، هاني الجمل- مدير مركز دراسات الكنانة- مصر، الدكتور سمير فرج- رئيس قسم التصوير كلية السينما والمسرح والموسيقى في جامعة القاهرة- فلسطين، محمود حاتم- صحفي– مصر، عبد الستار سيف الشميري- كاتب وباحث سياسي- اليمن، الدكتور محمود زايد- دكتواره في اللغة العربية– مصر، الهامي المليجي – كاتب وصحفي- مصر، التيار الإصلاحي- سوريا، ياسر أبو سيدو فنان وكاتب- فلسطين، رامي زهدي– اقتصادي وسياسي مستقل- مصر، فائق جرادة- مدير مكتب تلفزيون فلسطين بالقاهرة- فلسطين، أحمد الحسيني صحفي وباحث- مصر، رجائي فايد كاتب ومحلل سياسي- مصر، إسلام غويل كاتب- ليبيا، الدكتور معتوق حسن صالح الرعيني الأمين العام للتكتل الوطني للسلام وحقوق الإنسان- اليمن، العميد جميل المعمري محلل سياسي وخبير عسكري- اليمن، الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي أكاديمي وناشط حقوقي- عراق، مريم سعيد إعلامية –مصر، أحمد عطا إعلامي وصحفي– مصر، منى حسين إعلامية –اليمن، مصطفى عنبر رئيس تحرير الشؤون العربية موقع القاهرة 24– مصر، د. محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لحليل السياسات– مصر، سيد مصطفى صحفي متحصص في الشأن الخارجي– مصر، دكتور مهندس أحمد عبد الخالق الشناوي– مصر، الدكتور عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة– مصر، مجدي أحمد علي مخرج سينمائي- مصر، إبراهيم داوود شاعر وصحفي- مصر، إبراهيم عبد الفتاح شاعر- مصر، علاء طه صحفي- مصر، محمد هاشم ناشر- مصر، محمد سليمان فايد صحفي- مصر، محمود البوسيفي صحفي وكاتب وقاص- ليبيا، محمد نبيل صحفي- مصر، ياسين الريخ صحفي- المغرب، الدكتورة سناء هاشم أستاذ السيناريو- مصر، فهمي فؤاد محاسب قانوني وكاتب- مصري، محمد الكفراوي شاعر- مصر، شريف إدريس ممثل- مصر، أحمد ياسين كاتب- مصر، ماهر أبو ضيف ناشط- مصر، شمس هلال صحفي- مصر، بهجت الوكيل صحفي وباحث- مصر، مني الشيخ صحفية مصرية، عبد الناصر قطب صحفي وكاتب مصر، محمد فارس باحث وكاتب مصر، أمال أحمد صحفية- مصر، وليد أبو السعود صحفي- مصر، مني الشيخ صحفية – مصري، محمد شوقي كاتب وباحث- مصر، خالد محمود كاتب – مصر، وليد الغازي سيناريست– مصر، وليد الغازي سيناريست- مصر، خالد محمود كاتب- مصر، محمد شوقي كاتب وباحث- مصر، أسماء الشاروني ناشطة- مصر، د. دينا محسن، مدرس الإعلام– مصر، هبة محمد إعلامية– مصر، سمير محفوظ فنان تشكيلي– مصر، ياسر سليم صحفي– مصر، فاطمة بدوي صحفية– مصر، سعيد قناوي إعلامي– مصر، سلوى عمر إعلامية– مصر، أحمد كمال صحفي– مصر، أمينة عبدالله شاعرة– مصر، حسن بركية صحفي– السودان، منصور الصويم صحفي وروائي– السودان، زين العابدين الضبيبي شاعر– اليمن، الإعلامية ماجدة طالب– مصر، نسرين كشك فنانة تشكيلية– مصر، سهير السمان أديبة وكاتبة– اليمن، أحمد خالد صحفي وشاعر– مصر، مجاهد العجب صحفي– السودان، فيصل محمد صالح صحفي ووزير ثقافة وإعلام الأسبق– السودان، ماري الدبس رئيسة جمعية وردة بطرس– لبنان، إلهام محمد ناشطة نسوية– لبنان، ديلان حسن ناشطة نسوية– لبنان، جيهان إبراهيم ناشطة نسوية– لبنان، نعمت بدر الدين إعلامية– لبنان، ارليت خوري جمعية المرأة السريانية– لبنان، سعاد عبد الرحمن– جمعية المرأة الفلسطينية– فلسطين، سمر صهيون– مدربة تمكين ومهارات– لبنان، منى طبوش ناشطة نسوية– لبنان، ناهد سوسان مديرة مدرسة– لبنان، دلال البستاني أستاذة جامعية– لبنان، نسرين برو ناشطة مدنية– لبنان، دونا جعلوك محامية– لبنان، رابحه الفارسي نائب رئيس حزب حركة المستقبل الليبية- ليبيا، سوزان أمين ناشطة مدنية– السويد، خديجة رياضي مدافعة عن حقوق الإنسان حاصلة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان– المغرب، سوسن شومان ناشطة حقوقية واجتماعية– لبنان، عزة مصطفى محمد أحمد أكاديمية– السودان، سعاد براهما محامية وفاعلة حقوقية وسياسية – المغرب، د. مريم أبو دقة ناشطة اجتماعية وقيادية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– فلسطين، هند داغستاني– سوريا، الدكتورة هبه حدادين- المديرة العامة لمؤسسة الجنوسة للدراسات والاستشارات– لبنان، کنێر عبداللە كاتبة- العراق/إقليم جنوب كردستان، محمد أبو مهادي كاتب ومحلل سياسي– فلسطين، سامح المحاريق كاتب وصحفي– أردن، كريمة الحفناوي - صيدلانية وكاتبة– مصر، أحمد العميد صحفي– مصر، د. الفرد رياشي الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية– لبنان، هاني أنور ماضي ناشط سياسي– مصر، أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري– مصر، سلوى قيقة– تونس، فرناز عطية أحمد باحثة– مصر، علي أمجد صبار كاتب وصحفي– العراق، المحامي عبد الحميد بكر عبد الحميد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب التقدمي لحزب التجمع المصري– مصر، المحامي محمود دسوقي- أمين اتحاد الشباب التقدمي لحزب التجمع المصري- مصر، عبد الودود الكردي كاتب– أردن، وليد الرمالي كاتب وصحفي– مصر، هامو موسكوفيان كاتب وصحفي– لبنان، حنان عثمان نائبة رئيس رابطة نوروز الثقافية والاجتماعية- لبنان، صلاح عدلي رئيس الحزب الشيوعي المصري– مصر، الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي– ليبيا، كمال سيدو- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة– ألمانيا، عمران الخطيب كاتب وصحفي– أردن، جمال حسن – رئيس رابطة نوروز الثقافية– لبنان، كادار بيري رئيس منظمة كرد بلا حدود– ألمانيا، نشأت المصري كاتب وروائي– مصر.

(س ر)

ANHA