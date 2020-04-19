من المزارع للمستهلك...افتتاح سوق هال في الشيخ مقصود

وضمن المساعي الحثيثة التي يقوم بها مجلس الاقتصاد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لضبط أسعار السوق، ومنع احتكار بعض التجار، افتتح المجلس سوق "هال" للخضروات لتأمين مستلزمات الأهالي بأسعار منافسة.

وبحسب القائمين على السوق فإن الخضروات يتم تأمينها من المصدر، أي من المزارعين أنفسهم بشكل مباشر مما يؤدي إلى توفير ربح التجار وانخفاض الأسعار الخضروات مقارنة مع بقية الأسواق السورية، لأن البيع يتم دون إضافة أي ربح عليه.

ويفتح السوق أبوابه في الصباح الباكر لاستقبال بائعي الخضرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وتوزيع الخضروات عليهم بالإضافة إلى ختم الفواتير وتوحيد أسعار البيع.

ويتم تسليم الفواتير المختومة إلى لجان الضابطة التابعة لبلدية الشعب التي تعمل بالاستناد إلى هذه الفواتير لمراقبة أسعار السوق، وبتحديد 50 ليرة مربح كل كيلو يتم بيعه من قبل البائعين.

وبهذا الخصوص أكد أحد المشرفين على سوق الهال وعضو مجلس الاقتصاد سليمان عارف أن هدفهم الأول من افتتاح سوق هال خاص بحيي الشيخ مقصود والأشرفية هو ضبط سعر السوق بعد تحكم بعض التجار به، واستغلال الحظر بسبب فيروس كورونا .

أما أحد الباعة فأكد أنه في الأيام الأولى من الافتتاح واجهتهم بعض المشاكل كنقص البضاعة وتأخرها وبعض نواقص التنظيم، لكن بعد التنسيق مع المشرفين في مجلس الاقتصاد، صار الوضع يتحسن يوماً بعد يوم، والأسعار منافسة ليس فقط بالنسبة لبقية أحياء حلب بل لباقي المحافظات السورية.

(م ع/سـ)

ANHA