من المنتج إلى المستهلك.. افتتاح السوق المؤقت في عامودا

بناء على طلب اتحاد المعامل افتتح السوق الذي يشارك فيه 20 معملاً محلياً وشركة للمواد الغذائية والمنظفات، في ساحة الشهيد جهاد الواقعة وسط مدينة عامودا.

حضر الفعالية التي بدأت بقص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد مراد عامودا، عزيزة جولي، ممثلون عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، ومجلس عوائل الشهداء، وحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، والعشرات من الأهالي.

وبحسب الرئيسة المشتركة لغرفة الصناعة في شمال وشرق سوريا، سوسن حسين، فإن افتتاح السوق يهدف إلى توفير المواد والسلع بأسعار تناسب المستهلك مع قدوم شهر رمضان الذي سيحل في أوائل شهر نيسان المقبل، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة المحلية.

هذا ومن المفترض أن يستمر السوق حتى انتهاء شهر رمضان.

(كروب/ آ)

ANHA