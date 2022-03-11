من المهد إلى اللحد.. من هو الشهيد حميد حسي

الشهيد حميد حسي، الاسم الحركي "حميد"، من مواليد 1980 قرية تعلك 18 كم غرب مركز ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، وهو الولد الثاني في الأسرة بين 9 ذكور، و4 إناث.

استشهد حميد حسي أثناء حملة "مطرقة الشعوب" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية بعد محاولة فرار مرتزقة داعش من سجن الصناعة في الحسكة بمساعدة المرتزقة منفذي الهجوم في 20 كانون الثاني/ يناير المنصرم.

نشأ الشهيد حميد حسي وترعرع في قرية تعلك، درس حتى المرحلة الابتدائية لينخرط فيما بعد في أعمال الزراعة التي تتميز بها شمال وشرق سوريا.

ينحدر الشهيد حميد حسي من أسرة وطنية، حيث تعرفت الأسرة على حركة حرية كردستان عام 1984، ذات العام الذي أطلقت فيه قفزة 15 آب وتحيا معها الآمال بالتحرر من المستعمرين.

قدمت هذه الأسرة شهداء على مستوى كردستان ابتداء من جبال كردستان، حيث استشهدت ابنة أسرة الشهيد حسي، جليلة الاسم الحركي روجين المقاتلة في صفوف الكريلا في جبال كردستان، عام 2008 وصولاً إلى عفرين وسري كانيه، حيث استشهد المقاتل أيوب سعود شيخي في صفوف قسد عام 2018 في عفرين، والمقاتل علي خلو في حملة مقاومة العصر عام 2019.

وقالت أمينة خلو والدة الشهيد حميد حسي: "انضم حميد إلى حركة الحرية اقتداء بأبناء أسرته الذين قدموا كل ما يملكون لهذه الحركة".

وكان الشهيد حميد حسي قد انضم بشكل رسمي إلى قوات سوريا الديمقراطية عام 2020، وشارك في حملة "مطرقة الشعوب" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية أثناء هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة بحي غويران في الـ 20 من كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، ليرتقي إلى مرتبة الشهادة في الـ 22 من الشهر نفسه.

وتعبّر والدته أمينة عن فخرها بشهادة ابنها حميد في سبيل حماية شعوب المنطقة وتطهير المنطقة من خطر داعش مرة أخرى، قائلة: "نرفع رأسنا عالياً بشهادة حميد الذي انضم إلى رفاقه الشهداء".

طالبت والدة الشهيد حميد حسي قوات سوريا الديمقراطية بمحاسبة المشاركين في هذا الهجوم، وناشدت المنظمات الدولية إجراء محكمة دولية لمحاكمة مرتزقة داعش وإعادتهم إلى بلدانهم.

فيما وصفت نجاح سينو زوجها الشهيد حميد حسي بحسن معاملته مع أسرته وجيرانه وأقربائه، وابتسامته المرسومة على وجهه، ومدى إخلاصه وحبه لحركة الحرية وثورة روج آفا.

كما طالبت بمحاسبة مرتزقة داعش واستنكرت صمت المجتمع الدولي حيال ملفهم.

شارك الأب والابن في ثورة روج آفا لتحقيق حلمهما في تشكيل قوة ذاتية تدافع عن الأرض والوطن والشرف.

ويقول سالم حميد حسي كلمات عن والده الشهيد "والدي كان يحلم دائماً بتشكيل قوات عسكرية ذاتية من أبناء المنطقة دون تدخل أي قوة خارجية لتستطيع حماية مكتسبات ثورة روج آفا".

أسرة الشهيد حميد حسي مؤلفة من ثلاثة أفراد، فتاة وشابين، انضم أحدهما إلى قوات سوريا الديمقراطية عام 2016 والآخر عام 2019.

كان الشهيد حميد حسي يشدد دائماً لأبنائه على ضرورة حماية أرض الوطن من أي اعتداء.

أشار سالم حسي إلى أن جميع أبناء الوطن مشروع شهادة في سبيل بقاء هذا الأرض مطهرة من رجس الإرهاب، واستباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وقال: "أمنية أبي كانت الشهادة في سبيل الوطن".

أضاف "استشهد أبي من أجل تراب الوطن وحمايتنا من خطر مرتزقة داعش، نحن فخورن جداً به وأنا وأخي سوف نكمل طريقه والسعي إلى تحقيق أهدافه".

واستشهد خلال حملة "مطرقة الشعوب "121 بينهم 7 شهداء من ناحية الدرباسية، فيما قتل ما يقارب 370 من مرتزقة داعش.

(أم)

ANHA