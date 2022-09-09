من الجبهات الأمامية.. قياديون ومقاتلون في مجلس منبج العسكري يؤكدون جاهزيتهم للتصدي لأي هجوم

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته في استهداف الشريط الحدودي المحاذي للمناطق التي تحتلها من سوريا، بشكل شبه يومي مستهدفين أهالي المنطقة؛ لزعزعة الأمن والاستقرار فيها وتهجير سكانها.

في هذا الصدد، قال القيادي في مجلس منبج العسكري، محمود أشمه أن "دولة الاحتلال التركي تقصف قرى منبج الآهلة بشكل عشوائي وبالأسلحة الثقيلة ومعظم القذائف تسقط على منازل الأهالي الأبرياء، ما يُسبب في تضرر بممتلكاتهم وخروجهم من منازلهم باتجاه مركز المدينة أثناء ساعات القصف".

وتابع محمود: "الاحتلال التركي ومرتزقته يحاولون بشتى الوسائل زرع الرعب والخوف في نفوس الأهالي، من خلال قصف المناطق الآهلة بالسكان، لإفراغها واحتلالها".

وعن هدف دولة الاحتلال التركي من هذه الجرائم، أكد أشمه أن هدف دولة الاحتلال التركي توسيع نفوذها في سوريا، وقال: "نحن مقاتلي مجلس منبج العسكري لن نسمح للاحتلال أن يمس أرضنا التي حررت من مرتزقة داعش الإرهابي بفضل دماء أبنائنا الشهداء الذين دفعوا الغالي والنفيس لكي نعيش بحرية وكرامة".

وأضاف: "أهالي المدينة على دراية تامة أن دولة الاحتلال التركي تريد توسيع رقعة المناطق التي تحتلها فقط، من خلال قصفها العشوائي على المنطقة"، مؤكداً "نحن أبناء هذا الوطن أصحاب الإرادة القوية، سنحمي أرضنا وشعبنا بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة، ولن نسمح للاحتلال أن يعبث بمكتسباتنا التي تحققت بفضل دماء الشهداء".

"سنبقى شوكة في حلق كل من يحاول أن يعتدي على أرضنا وشعبنا"

بدوره، أشار المقاتل في قوات مجلس منبج العسكري والمرابط على الخطوط الأمامية للجبهة دجوار كرك الى الانتهاكات والقصف التركي المستمر للاحتلال التركي على الأهالي

مبيّناً أن دولة الاحتلال التركي تحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة بشتى الوسائل، مؤكداً أنهم سيبقون صامدين ومقاومين حتى الرمق الأخير، قائلاً: "سنبقى شوكة في حلق كل من يحاول الاعتداء على أرضنا وشعبنا".

شدد المقاتل دجوار كرك "نحن مقاتلو مجلس منبج العسكري، مستعدون أن نفدي بأرواحنا من أجل الحفاظ على أرضنا وكرامتنا وسندافع عن أرضنا ضمن حق الدفاع المشروع، ونعاهد شهداءنا بأننا سنكمل مسيرتهم النضالية لتحرير كافة المناطق المحتلة".

(س ع/د)

ANHA