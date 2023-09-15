من الحسكة إلى السويداء: ندعم كل ثورة تقودها المرأة

منذ بداية الاحتجاجات في السويداء في 20 آب الماضي والنساء يشاركن بقوة دون توقف، مطالبات بحقوقهن المشروعة وحلّ سياسي ديمقراطي شامل بما يضمن حريتهن كنساء وسوريات.

وعبّرت تنظيمات وحركات نسائية في شمال وشرق سوريا عن تضامنها الكامل مع صوت النساء في السويداء، وشددت على وقوفها مع هؤلاء النساء لإيصال مطالبهن إلى العالم كافة، ورفض الظلم القائم عليهن منذ عقود خلت.

عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة خالدة بوطي، رأت أن احتجاجات السويداء التي تقودها النساء مثال عن ثورة روج آفا المعروفة بثورة المرأة، وقالت: "هذه الثورة التي لم يبقَ نضالها محدوداً بشمال وشرق سوريا، بل أصبحت مثالاً حياً لجميع أنحاء العالم".

خالدة بوطي دعت نساء العالم عامة، ونساء سوريا خاصة، إلى مواصلة النضال والمقاومة في وجه الأنظمة الرأسمالية والاستبدادية، موضحة: "على كل السوريات أن يقفن صفاً واحداً في وجه الأنظمة القمعية التي تحاول قطع صوت المرأة بجميع الأساليب الوحشية، وأن يكنّ صوتاً واحداً للوصول إلى حريتهن وانتصار ثورة المرأة".

من جانبها، لفتت عضوة لجنة الصحة في مقاطعة الحسكة جمانة عبيد، إلى أنه "كي تتحقق مكتسبات ثورة المرأة وتنتصر بالنتائج التي تناضل من أجلها، يجب أن يكون هدف جميع النساء واحداً، وأن يبذلن كل جهودهن لضمان تحقيق ما يطمحن له".

وأكدت لوكالتنا أن نساء شمال وشرق سوريا متضامنات مع ثورة السويداء وكل ثورة تقودها المرأة، "سنكون يداً واحدة مع جميع النساء اللواتي يحاربن الأنظمة الرأسمالية ويطالبن بحريتهن".

(ي م)

ANHA