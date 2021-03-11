من الفلبين إلى فرنسا رسالة لثورة المرأة: الانتصار مؤكد

تمس ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا جميع شرائح المجتمع، وتتابعها شعوب العديد من بلدان العالم باهتمام كبير، كما يُسمع لحن ثورة المرأة في الفلبين وفرنسا.

جوني ليديسما من فرنسا وسيلفي جان من الفلبين صرحتا أن كل نجاح للمرأة في شمال وشرق سوريا هو مصدر قوة ونجاح للنساء في جميع أنحاء العالم.

الممثلة الدولية للجبهة الوطنية الديمقراطية للفلبين، جوني ليديسما، ورئيسة جمعية دعم كردستان في فرنسا، سيلفي جان، تحدثتا لوكالتنا بمناسبة الثامن من آذار "اليوم العالمي للمرأة" ووجهّن رسالة لنساء شمال وشرق سوريا.

نساء الكرد شجاعات

وصرحت جوني ليديسما أن المرأة الكردية شجاعة، وأن مواقفها مشكلة للدولة التركية المحتلة، وقالت: "الدولة التركية تهدف إلى القضاء على النساء، وهذا أمر سيء يجب إدانته، ويجب أن يكون هناك تضامن معهن، النساء الكرديات قويات جدًّا، لذلك يستهدفن دائمًا، ويعتقدون أنهم بقتلهن واغتصابهن ومهاجمتهن سيتمكنون من تخويفهن ووقف نضالهن، لكن هذا يفتح الباب أمام النساء لتقوية كفاحهن".

وحول الصمت حيال الهجمات التي يتعرض لها الكرد والشعب في شمال وشرق سوريا قالت جوني: "الحكومة تبقى صامتة حيال الهجمات أو تريد أن تبقى صامتة، إنها لا تريد الاعتراف بقوة المرأة الكردية، لكننا نرى كفاح النساء في شمال وشرق سوريا من أجل حريتهن ومجتمعهن، ونحن ندعمهن ونقدرهن، ونتمنى النجاح لهن وبلا شك سوف ينتصرن".

وشدّدت جوني ليديسما على أنه يجب على نساء وشعوب المنطقة المقاومة ضد الهجمات للدفاع عن أنفسهن وأرضهن ومكتسباتهن، وقالت "نحن أيضًا مسؤولون عن توسيع الكفاح، يجب العمل بجدية من أجل النضال والتنظيم وجعل الشعب على دراية بما يحدث في المنطقة".

'نحن معكن ونساندكن'

وبمناسبة الثامن من آذار "اليوم العالمي للمرأة"، دعت جوني جميع نساء العالم إلى النضال من أجل حقوقهن، ليس فقط في مناطق شمال وشرق سوريا أو في المناطق الكردية، وأضافت "في جميع أنحاء العالم تعاني النساء من العنف، لذا علينا أن نستيقظ ونناضل من أجل حقوقنا، ومن أجل النساء الكرديات خاصة هذه أكبر حرب، لأنها تهدد أرضهن وبلدانهن، فنحن ندعمكن وسنعمل ما بوسعنا لأجلكن".

'ثورة المرأة الوحيدة؛ ثورة شمال وشرق سوريا'

بدورها أعربت رئيسة جمعية كردستان في فرنسا، سيلفي جان، عن تضامنها مع نساء شمال وشرق سوريا بمناسبة الـ 8 من آذار، وقالت: "ثورة شمال وشرق سوريا عظيمة، وهي الثورة الوحيدة التي سمحت للنساء ببناء ثورتهن، عندما تشارك النساء أفكارهن ويعبّرن عن آرائهن يتغير العالم، وهذا ما يحدث في روج آفا، لذلك، فإن الثورة الديمقراطية هناك تزعج القوى العظمى، ونحن نشاهد هجمات أردوغان ومعاونيه أمثال داعش ضد شعب روج آفا، هذه الهجمات تشكل تهديدًا للشرق الأوسط ولمستقبل النساء أيضًا".

'الكرد يمثلون قوة السلام في الشرق الأوسط'

سيلفي قالت إنهم من أوائل الجمعيات الفرنسية التي دعمت روج آفا، وتضامنت معها خلال مقاومة كوباني، ونّوهت: "علينا توسيع تضامننا مع نساء روج آفا، والذين يحاولون تقويض التجربة الديمقراطية هناك يجب أن يفهموا أن القوات الكردية هي قوات من أجل السلام في الشرق الأوسط، وهذا مهم من أجل أوروبا أيضًا".

ودعت سيلفي الحكومة الفرنسية والسلطات الأوربية إلى دعم أهالي شمال وشرق سوريا، والاعتراف بمواقفهم ونضالهم ومقاومتهم البطولية في الحرب ضد داعش دائمًا.

وأشارت رئيسة جمعية كوردستان في فرنسا، سيلفي جان، إلى أنهم يعتبرون ثورة شمال وشرق سوريا أملًا للعالم أجمع، وأضافت "النساء شجاعات وأصحاب مستقبل عظيم، وهن قدوة لجميع نساء العالم، لأنه عندما تطرح النساء مشاريعهن على المدى البعيد، والمتوسط والقريب نرى أن نتائجها إيجابية، فجميع انتصارات نساء روج آفا مصدر لنساء العالم، أنهن تحت التهديد، وهذا يعني أننا أيضًا تحت التهديد، نحن نرى أنفسنا بأننا أفراد من الأمة نفسها، لذلك "معًا يمكننا أن نجعل العالم أكثر إنسانية".

(س و)

ANHA