من علبلور إلى الرقة.. احتفالات بميلاد القائد عبدالله أوجلان

في سياق فعاليات الاحتفاء بميلاد القائد عبد الله أوجلان، نظم مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، اليوم، احتفالية شارك فيها أعضاء حزب سوريا المستقبل، وعضوات من مكتب تجمّع نساء زنوبيا، ومجلس المرأة السورية وكافة المؤسسات المدنية والعسكرية، وذلك في صالة التاج وسط مدينة الرقة.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت سوسن الحسن كلمة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا، قالت فيها "ميلاد القائد عبد الله أوجلان ليس فقط ميلاد حرية الشعب الكردي وتحرُّر المرأة، إنما هو انبعاث جديد لكافة الشعوب والإنسانية جمعاء، وخاصة بعد ما أدركنا رؤية القائد للمستقبل ووضع حلول جذرية لكل قضايا الشرق الأوسط".

وأكدت "أن فكر القائد عبد الله أوجلان يخدم العالم بأسره، وأن المشروع المجسّد لهذا الفكر والأيديولوجية التحررية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، أصبح مركز اهتمام العالم، وتوافد الكثيرون من كل أصقاع الأرض لينهلوا من هذا الفكر".

قالت سوسن في ختام كلمتها "توحي قوى الهيمنة والحداثة الرأسمالية بتشديد العزلة على القائد في سجنه، لأنها تدرك جيداً أن مفتاح الحل لمشاكل الشرق الأوسط يمر من إمرالي، والقائد يعرف الحل، من خلال طرحه مشروع الكونفدرالية الديمقراطية بين الشعوب كنموذج لإنهاء الأزمة والفوضى التي تعصف بالمنطقة".

واختتمت الاحتفالية، بتقديم فقرات غنائية من قبل فِرق المركز الثقافي ومركز الهلال الذهبي في الرقة.

كوباني

في السياق، توجّه أهالي كوباني في موكب من السيارات إلى قرية علبلور، بعدما جاب شوارع مدينة كوباني، حيث منزل القائد عبد الله أوجلان غربي مدينة كوباني، عند دخوله إلى روج آفا خلال أعوام الثمانينات.

وبعد وصول الأهالي إلى قرية علبلور، بدأ الاحتفال بميلاد القائد عبد الله أوجلان، بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للعضوة في منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، أمينة بكر، قالت فيها "ميلاد القائد هو ميلاد الفكر الحر والمشروع الحر الذي تحقق بفضله العدالة الاجتماعية، وتحيا في ظله كافة المكونات بأمن وأمان".

وطالبت أمينة شعب المنطقة وخاصة النساء "بتصعيد النضال وكسر قضبان سجن إمرالي، ورفع صوته في وجه المتآمرين على القائد، فحرية القائد هي حريته".

بدوره، طالب والد الشهيدة هبون التي استشهدت عام 2020 بعد استهدافها من قبل الطيران المسيّر التركي في مجزرة قرية حلنج، رمضان شفيق، أهالي المنطقة "بعدم الرضوخ لسياسة دولة الاحتلال التركي التي تمارسها ضد شعوب المنطقة وضد القائد عبد الله اوجلان، وللتهديدات التركية التي تهدف إلى احتلال المنطقة".

لتنطلق بعدها الفقرات الفنية التي بدأتها الفنانة سلافة بوزو بمجموعة من الأغاني الثورية، تلاها الفنان بيشاوا القادم من باشور كردستان، بعدها قدمت فرقة شهيدة شيلان التابعة لحركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات فقرة فنية، وبعدها قدم الفنان شيخ نبي باقي خدو عدد من الأغاني الثورية.

واختتم حفل ميلاد القائد عبد الله أوجلان على وقع الهتافات الثورية "لا حياة بدون القائد".

(كروب/ ل م)

ANHA