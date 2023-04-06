من أجل لقائه.. محامو القائد عبد الله أوجلان يقدمون طلباً جديداً

تقدم محامو مكتب العصر الحقوقي (إبراهيم بيلمز، راضية أوزتورك، عمران أمكجي، جنكيز يوركلي)، اليوم (الخميس 6 نيسان)، بطلب جديد إلى النيابة العامة في بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي، من أجل اللقاء مع موكليهم القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين؛ عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم، ويسي أكتاش.

وكان المحامون المذكورون قد تقدموا الثلاثاء (4 نيسان) أيضاً، وهو يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان، بطلب من أجل لقائه ورفاقه المعتقلين في إمرالي، لكن الطلب بقي من دون رد، كالمئات من الطلبات السابقة المقدمة للسلطات التركية.

ويتعرض القائد عبد الله أوجلان المعتقل في سجن جزيرة إمرالي ببحر مرمرة منذ 15 شباط 1999، لعزلة مشددة، إذ لا ترد أي معلومات من القائد ورفاقه الثلاث في السجن، منذ أكثر من عامين.

(س ر)