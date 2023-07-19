من احتفالية ذكرى ثورة 19 تموز في كوباني: سنناضل حتى تحقيق حرية القائد جسدياً

نظمت الاحتفالية في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني، بحضور أهالي إقليم الفرات، وشخصيات من الأحزاب السياسية، وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات، وشخصيات من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة لنائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات، مزكين خليل، التي قالت بأن "اليوم مقدس لدينا كشعب المنطقة، يوم فتحت فيها لنا الحياة جناحيها من جديد بفضل الفكر الحر للقائد عبد الله أوجلان والشهداء السائرين على خطا فكره وفلسفته".

وأضافت: "ثورة ١٩ تموز لها جذور تاريخية نابعة من فلسفة القائد الساعي لخلق حياة حرة لشعوب المنطقة، واليوم شعوب المنطقة تحصد ثمار ما زرعه القائد، فمنذ ١١ عاماً قال شعب المنطقة كلمته وحطم قيود العبودية، واليوم يحيا حياة حرة حياة تتشارك فيها كافة المكونات بأمن وأمان، حتى أصبحت ثورتنا درباً لكل الطامحين للحرية، فوحدوا من خلالها صوتهم في وجه المستبدين".

تلتها كلمة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ألقاها الرئيس المشترك للمجلس العام في الإدارة الذاتية، فريد عطي الذي أكد فيها، بأن "هذا اليوم جدد الجذور التاريخية لشعوب المنطقة يوم قالت فيه الشعوب المتعطشة للحرية كلمتها، وكذلك تمكنوا من تخطي حاجز الخوف، واليوم أصبحت ثورة 19 تموز نموذجاً لكل الثورات".

وأشار عطي: "الحرب التي تعرضت لها مدينة كوباني كان هدفها إفشال هذه الثورة، أرادوا إطفاء شعلة الثورة في كوباني ولكن أبناء الشعب الكردي تصدوا لهم وسطروا ملاحم بطولية وأفشلوا جميع المخططات وقضوا على الإرهاب في مدينة كوباني وكانت بداية لدحر الإرهاب".

وبدوره أكد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، هزاع المحمد، بأن "مدينة كوباني أصبحت حجراً صلباً أمام كل المؤامرات التي تحاك ضد مشروعنا الديمقراطي، ولكل ثورة أهدافها وثورتنا لها أسسها الإنسانية التي سطر بها مناضلوها أجمل البطولات".

ومن جانبها باركت عضوة منسقية مؤتمر ستار، زوزان بركل، ثورة 19 تموز على شعب المنطقة، وقالت: "هذا اليوم كنا نحلم به منذ عقود، وما كنا نحلم به اليوم نعيشه بفضل التضحيات التي قدمها الشهداء، بفضل النضال الذي قدمته المرأة وما زالت تقدمه في وجه الساعين لإعادتها لعصور الظلام".

وعاهدت زوزان بكر باسم كل النساء القائد عبد الله أوجلان على السعي لكسر العزلة المفروضة عليه، وتحريره جسدياً، وقالت: "فالقائد أوجلان جمع بفكره كل المكونات تحت سقف واحد، فجر الطاقة الخفية بقلب المرأة التي أصبحت قيادية في كافة المجالات وتقود المجتمعات نحو بر الأمان".

وبعدها قدمت عروض فنية من قبل فرقة بوطان، والفنان سيبان خلات، والفنانة أفين عفرين، وفواز الشيخ، وشفان الجزيري، وسلافا بوزو.

وانتهى الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 11 لانطلاق ثورة 19 تموز على وقع الهتافات الثورية، "المقاومة هي الحياة"، وحلقات الدبكة الشعبية.

(ن ك)

ANHA