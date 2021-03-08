من احتفالية الشهباء.. معرض رسومات تجسّد تضحيات المرأة

احتفل اليوم الآلاف من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في قرية علاوشة التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وعبرت نساء إقليم عفرين عن هذا اليوم كل منها على طريقتها، وتزينّ بالزي الفلكلوري والعفريني الأصيل، آملين بالعودة إلى عفرين المحتلة.

وعرضت خلال الحفل 11 لوحة رسم جسدت شخصيات المرأة وجدائل الشعر والمرأة المقاومة والمناضلة، من قبل عضوات كومين الرسم.

الإدارية في كومين الرسم صباح علي باركت في بداية حديثها هذا اليوم وقالت بأنهم قبل قرابة 20 يومًا بدأوا برسم اللوحات استعداداً لليوم العالمي للمرأة لإبراز حقيقة المرأة وقدراتها

وعن اللوحات قالت صباح علي "تجسد اللوحات دور المرأة وإعطائها للحياة دون مقابل وأردنا من خلالها إرسال رسالة عن تضحيات المرأة للعالم".

واختتمت صباح حديثها بتمني تحرير كافة الأراضي المحتلة والعودة إلى عفرين.

وأهدى كومين الرسم لوحتين لحركة الهلال الذهبي لإقليم عفرين تحملان شعار الهلال الذهبي، وصورة للشهيدة سكينة جانسيز.

(س و)

ANHA