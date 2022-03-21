من احتفاليات نوروز 2022 في شمال وشرق سوريا: من كاوا الحداد إلى القائد آبو المقاومة مستمرة

شهدت شمال وشرق وسوريا احتفاليات حاشدة، بمناسبة نوروز، ألقيت فيها العديد من الكلمات باسم مختلف المكونات والمؤسسات، ليعقبها عروض فنية غنائية ومسرحية وراقصة.

الرقة

نظمت اللجنة التحضيرية لفعاليات عيد نوروز في الرقة، اليوم احتفالاً جماهيرياً شارك فيه الآلاف من أهالي الرقة ودير الزور، في ساحة كلية الزراعة بجانب دوار الفروسية بالطرف الغربي من مدينة الرقة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعده رحّب الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، الشيخ محمد نور الذيب بكافة الحضور، وهنأ أبناء شمال وشرق سوريا بعيد نوروز وأبناء المكون الكردي بشكل خاص.

وأضاف: "إن عيد نوروز هو عيد الإنسان الذي طالما ناضل وكافح قروناً، من أجل التخلص من كل أشكال الظلم من قبل الأنظمة المستبدة"، مؤكداً على "التمسك بثوابتنا الوطنية الداعية إلى حل الأزمة السورية، بالاستناد إلى المرجعية الدولية والمتمثلة بالقرار الأممي 2254، وتنفيذ كافة بنوده عبر الحوار السوري بعيداً عن التدخلات الأجنبية، التي كانت سبباً رئيساً في إطالة أمد الأزمة السورية".

وباسم حزب سوريا المستقبل تحدثت مساعدة رئيس مجلس الحزب في الرقة، ليلى قهرمان، التي قالت "كل عام وأبناء شمال وشرق سوريا بألف خير نرسل التهاني والتبريكات إلى أهلنا في عفرين وسري كانيه وكري سبي وأرحب بالمؤسسات العسكرية والمدنية والنسوية والحركات الشبابية أيضاً نرحب بالوفود القادمة من دير الزور ومنبج والطبقة وأهالي عفرين".

أضافت ليلى قهرمان "نحتفل اليوم بعيد نوروز شعلة الحرية التي أوقدت على مر التاريخ، عيد يجمعنا، وخير دليل على ذلك تجمع كافة مكونات شمال وشرق سوريا".

وتابعت "نحتفل ليرى العالم أجمع أن أبناء شمال وشرق سوريا متحدون مع بعضهم".

أكدت ليلى قهرمان "سنستمر بمقاومتنا ونضالنا حتى يكون نوروز 2022 عيد حرية القائد أوجلان الجسدية، بإرادة شعوب المنطقة وبإرادة إدارتنا وبإرادة مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية وسنواجه كل التحديات".

أوضحت ليلى قهرمان "سنقاوم بكل ما أوتينا من قوة؛ لأن كل التضحيات التي قدمت إلى اليوم كفيلة بانتصار مشروعنا، وطليعة هذا النصر سيكون بإرادة المرأة والشبيبة في المنطقة، وسنحافظ على مكتسباتنا التي تحققت بفضل دماء شهدائنا".

لفتت ليلى قهرمان "أبناؤنا ينتظروننا في الداخل السوري لإيقاد شعلة نوروز، وسنسعى بكل طاقاتنا من أجل أن يعم نار نوروز في سوريا كلها ومن أجل بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية".

باسم مجلس الرقة العسكري، تحدث القيادي، فيصل السالم الذي قال "نتوجه بالتهاني لكافة الشعوب الآرية في العالم في مقدمتهم أهلنا الكرد في شمال وشرق سوريا بالعيد القومي عيد نوروز. كما نتوجه بتهانينا إلى عوائل شهدائنا وجرحانا ولأهلنا في المدن والقرى المحتلة من رأس العين إلى تل أبيض إلى عفرين".

أوضح فيصل السالم "تجمعنا في هذه المناسبة، حقيقتنا كشعوب تعيش على هذه الأرض بتنوعها وثقافاتها وتاريخها ومصيرها، كافحت وناضلت وامتزجت دماء أبنائها على تراب الوطن لتحيا أخوة الشعوب والعيش المشترك".

واختتم فيصل السالم كلمته بالقول "كل عام وكلنا مقاومة وانتصار على نهج وفكر الأمة الديمقراطية وستولد الحقيقة من أضلع المستحيل ونورث هذا الفكر جيلاً بعد جيل، شكراً لمن علّمنا كيف نكون وكيف نعيش شكراً للقائد آبو".

وباسم مجلس عوائل الشهداء في مدينة الرقة، تحدثت الرئيسة المشتركة للمجلس، شمس الحسين التي قالت "سيبقى عيد نوروز عيد الربيع والفرح والنضال والتضامن والتآخي والسلام والتشديد والانعتاق، وسيبقى عيد نوروز عيداً قومياً متجذراً في ثقافة الشعوب وعيداً للتضامن بين قوميات شعبنا وعنواناً للكفاح ضد الظلم والاضطهاد".

وباركت شمس حسين "الشعب الكردي البطل وأحزابه الوطنية وكل المناضلين ضد الظلم والاضطهاد والأنظمة الديكتاتورية في كل بقاع العالم والمتطلعين إلى بناء غد مشرق".

كوباني

باركت الكلمات التي ألقيت في نوروز كوباني، نوروز هذا العام على القائد عبد الله أوجلان، وقالت بأنه سيكون عيد حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، وتحرير المناطق المحتلة، مؤكدة أن أبناء المنطقة يواصلون مسيرة كاوا الحداد بمقاومتهم للمحتلين.

انطلقت فعاليات الاحتفال بعيد نوروز على أطراف تلة مشته نور بمدينة كوباني، صباح اليوم، بمشاركة عشرات الآلاف من الأهالي وذلك تحت شعار "بإرادة الشعوب سنجعل نوروز 2022 نوروز حرية القائد آبو".

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وإيقاد شعلة نوروز من جانب ذوي الشهداء، استمع الحشد إلى صوت مسجل للقائد عبد الله أوجلان يتحدث فيه عن أهمية نوروز بالنسبة للشعب الكردي وضرورة المقاومة.

ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني فرحان كوباني كلمة رحب فيها بالحضور وبارك عليهم حلول نوروز هذا العام، وعلى القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين في السجون وعلى جميع المكونات في المنطقة.

وقال "هزم كاوا الحداد في العام 612 قبل الميلاد الحاكم الظالم ضحاك وحرر الشعب الكردي، ما جعل هذا اليوم مباركاً. اليوم القائد عبد الله أوجلان يواصل هذه المسيرة مع رفاقه الذين حملوا شعلة نوروز وواصلو النضال لتحرير الشعوب المضطهدة".

وأضاف "إن وصولنا إلى هذا اليوم هو بفضل تضحيات القائد عبد الله أوجلان وشهدائنا الذين خاضوا المعارك دفاعاً عن وجود شعبنا وحققوا المكتسبات الكبيرة في مواجهة المحتلين والفاشيين".

وأكد فرحان كوباني أن "هذا النوروز سيكون نوروز تحقيق حرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية، لأن حريته هي حرية الشعب الكردي، ونوروز تحرير مناطقنا المحتلة وعموم الشرق الأوسط".

وفي الختام وجه التحيات لوحدات حماية الشعب والمرأة وعموم الشعب الكردي وأصدقائه.

بعدها ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات مزكين خليل كلمة باركت فيها عيد نوروز على الحضور والقائد عبد الله أوجلان.

وقالت إن "الانتصار الأخير في الحسكة كان نوروزاً بالنسبة لنا، أيامنا جميعها أصبحت نوروزاً، المقاومة التي تبديها الكريلا في جبال كردستان هي إثبات بأن النضال ضد الاحتلال والظالمين مستمر".

مضيفة "نحقق كل يوم انتصاراً جديداً، النساء اليوم يحققن المكتسبات والانتصارات ضد الديكتاتورية والظلم، وكل شعوب المنطقة تحقق معاً المكاسب، وبروح وبإرادة شعوب المنطقة سيكون نوروز هذا العام هو نوروز حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية وتحرير مناطقنا المحتلة".

كما ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد، كلمة بارك فيها عيد نوروز على الحضور، باللغتين العربية والكردية.

وأضاف "دافعنا عن العالم من أجل الإنسانية يجب على العالم أن يدافع عنا. نحن نقابل الألم بالفرح، نوروز هو عيد الفرح والحرية، لكننا في المقابل نستذكر حلبجة (16 آذار) وذكرى احتلال عفرين (18 آذار)".

مؤكداً في سياق حديثه "إننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، ولكن من حقنا المقاومة".

الحسكة

خلال نوروز الحسكة، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس المقاطعة، سمر العبد الله، كلمة، باركت فيها هذا اليوم على شعوب شمال وشرق سوريا، وبالأخص الشعب الكردي، والقوات العسكرية التي تحمي المنطقة، والقائد عبد الله أوجلان، وقالت: "نحتفل اليوم في الحسكة، بعد أن قدم شعبها أسمى معاني التضحية والفداء في وجه أشرس التنظيمات الإرهابية".

وأضافت "لولا شعبنا المناضل والتفافه حول القوات العسكرية، لما تمكنا من إفشال المؤامرات التي حيكت ضد مناطقنا، وكسر كل الهجمات التي لا تزال مستمرة، ونؤكد في هذا اليوم العظيم تمسكنا بدرب الشهداء، والمحافظة على المكتسبات المتحققة".

كما ألقيت خلال الاحتفال كلمة باسم أحزاب الوحدة الوطنية، من قبل عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي السوري، فتح الله حسو، هنأ في بدايتها الشعب الكردي وعموم الشعوب السورية بهذه المناسبة، قائلاً: "نتقدم بأجمل وأصدق التهاني القلبية إلى شعبنا الكردي في كل مكان بمناسبة قدوم نوروز، متمنيين للجميع الفرح والسعادة وعودة الاستقرار والأمان والسلام إلى سوريا".

ونوّه إلى أن نوروز يصادف اليوم الأول للسنة الكردية (21 آذار)، وأنه عيد قومي لدى الشعب الكردي في كل من "باكور، وروجهلات، وباشور، وروج آفاي" كردستان وعدد من شعوب شرق آسيا.

وقال عنه "في عام 612 ق. م، تحررت شعوب المنطقة بفضل تحالفها وعلاقاتها الاستراتيجية من امبراطورية الظلم والطغيان، فلقد استطاع القائد الكردي كاوا الحداد أن يوحد أسلاف الكرد الميديين ويجمع الشمل ويقيم تحالفاً استراتيجياً مع البابليين بهدف الوصول إلى الحرية والاستقرار والسلام والتخلص من ظلم الملك ضحاك وإمبراطورتيه".

وأكد أن انتصار الكرد وتخليص شعوب المنطقة والعالم من (الكرد، والعرب، والسريان، والآشور) من ظلم داعش في الموصل وحتى الرقة وحماية المنطقة والعالم، ما هو إلا امتداد لما فعله كاوا الحداد قبل 2634 عاماً، في تحقيق الخلاص للشعوب من الظلم.

وباسم مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، ألقت فاطمة حسين، كلمة أكدت فيها أن نوروز يرمز إلى الحرية وتجدد الحياة، وأنه تزامن مع انتصار شعوب المنطقة على الظلم والطغيان، في إشارة إلى (هجوم مرتزقة داعش على الحسكة).

وأشارت إلى أن الانتصار الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي على مرتزقة داعش في الـ 26 من كانون الثاني 2022، هو امتداد لانتصار كاوا حداد، ولمقاومة مظلوم دوغان الذي نفذ العملية الفدائية ضد الظلم داخل سجون دولة الاحتلال التركي.

وأكدت فاطمة حسين، أن هذه المعركة جمعت شعوب شمال وشرق سوريا على النضال المشترك، للوصول إلى وطن حر يحيا على أرضه مختلف الشعوب من "الكرد، والعرب، والسريان، والآشوريين، والأرمن) المسيحيين، والمسلمين، والإيزيديين.

داعية شعوب المنطقة إلى العمل معاً للحفاظ على السلم الأهلي، وترسيخ قيم العيش المشترك، والتصدي النزاعات التي تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد المنطقة، وطموحات أبنائها في نظام إدارة حر وديمقراطي.

هذا ويستمر الاحتفال بعروض فنية تقدمها الفرق المشاركة.

تل تمر

وفي نوروز تل تمر، ألقت عضوة مجلس حزب سوريا المستقبل، شيلان عمر، كلمة، هنأت في مستهلها نوروز على جميع شعوب المنطقة والعالم وعلى القائد عبد الله أوجلان وعلى المقاتلين في جبهات القتال.

وقالت: "إن الجميع يعلم أن نوروز هو عيد الحرية، وبدأ عندما انتصر كاوا الحداد على الظلم، وسيراً على طريقه سنجعل هذا النوروز نوروز الحرية الجسدية للقائد ضمن حملة حان وقت الحرية".

وهنأت شيلان عمر السنوية الـ 50 لحزب العمال الكردستاني، بقولها: "القائد آبو أسس حزب العمال الكردستاني، ومنذ 50 عاماً وإلى الآن يقدم هذا الحزب تضحيات كبيرة من أجل الشعب الكردي، وذلك وفق فكر القائد وفلسفته، وسيبقى الحزب مستمراً على نهجه وبقوته بمساندة شعبه أينما وجد إلى حين الوصول إلى الحرية.

مؤكدة في ختام حديثها "في كل نوروز نثبت للأعداء وللجميع بأن الشعب الكردي لا يتخلى عن مقدساته، ويحتفل في كل مكان، ولن يستطيع أحد النيل منه ومن مقاومته وإرادته".

من جانبه، هنأ الرئيس المشترك لمجلس عوائل شهداء في تل تمر، عبد الغني شيخموس، القائد عبد الله أوجلان وجميع مكونات المنطقة وشعوبها وشهدائها بعيد نوروز.

لتبدأ بعدها الفرق الفنية بتقديم عروضها وهي كل من (فرقة شورش وفرقة كيكان للغناء، وفرقة تل حميس للدبكات)، بالإضافة إلى عدد من الفنانين وهم (آلان أوسكان ورشاد سري كانيه وطارق حسين).

كركي لكي

في احتفالية ناحية كركي لكي، ألقت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، روكن أحمد، كلمة هنّأت فيها كافة الشعوب التواقة إلى الحرية وقالت "نوروز هذا العام هو نوروز الانتصار، وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

وتابعت "شعبنا يقاوم في كافة المناطق، ويسعى إلى تحقيق النصر، لقد انتصرنا بإرادة جميع المكونات، الكرد والعرب والسريان في منبج والرقة ودير الزور".

أضافت روكن أحمد "أمامنا أيام عصيبة. تتعرض مناطقنا للهجمات الآن. أناشد كافة أبناء الشعب الكردي لتوحيد صفوفه وعقد مؤتمر وطني كردستاني".

واختتمت روكن أحمد كلمتها بالقول "سعى العدو، عبر التاريخ، إلى نسف ثورتنا عبر خط الخيانة، وسيقضي شعبنا والشعب الآبوجي على هذه الخيانة، وسننتصر. إن شعب شمال وشرق سوريا وروج آفا هو شعب القائد عبد الله أوجلان، لذلك علينا السعي والنضال بكامل قوتنا من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، هذا النوروز يجب أن يكون نوروز اتخاذ القرار، لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

بعدها، قدمت فرقة هيفي عرضاً مسرحياً باسم "النار والظلام"، كما قدّمت فرقة شهباء رقصاً فلكلورياً.

تلاه إلقاء شيخ قبيلة الزبيد، الشيخ راغب الفارس كلمة قال فيها "إن عيد نوروز هو نوروز الحرية. القائد عبد الله أوجلان بأفكاره والثورة التي تبناها، أحدث ثورة مجتمعية مبنية على الحرية والعدالة والمساواة عبر مشروع الأمة الديمقراطية والذي اجتمع تحت سقفه الكرد والعرب والسريان"، مضيفاً: "إن هذا المشروع أثبت نجاحه خلال ثورة روج آفا؛ لأنه مشروع العيش المشترك، والتآخي والمحبة، وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات".

من جانبه، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي، إحسان شبلي، كلمة أكد فيها "إننا نحيي مقاومة القائد آبو، ونقول: سنحرر القائد وسنسير على خطا الشهداء من أجل تحقيق أهدافهم".

وتستمر احتفالية نوروز بتقديم الفرق الفنية التالية عروضها "النيا، والشهيد سرحد - وسرهلدان - وعرب موزيك - وكوفند عرب.

حلب

انطلقت صباح اليوم فعاليات الاحتفال بعيد نوروز 2022 في منطقة الشقيف بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بمشاركة المكونات بمختلف انتماءاتهم وقوميتهم، تحت شعار "بإرادة الشعوب سنجعل نوروز 2022 نوروز حرية القائد APO ".

كما شارك الحزب السوري القومي الاجتماعي ولجنة وجهاء العشائر ونائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية علي رحمون في الاحتفالية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحب مُقدمو الحفل بالمشاركين والضيوف وهنأوا عيد نوروز على القائد عبد الله أوجلان وعلى عموم الشعب الكردي ومقاتلي ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة.

بعدها ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، كلمة نوه فيها إلى أن عيد نوروز أصبح ميراثاً بفضل مقاومة المقاتلين والشعب الكردي، وقال: "في هذا اليوم انتصرت إرادة الشعوب على القوى المهيمنة وعلى الأنظمة الاستبدادية".

مشيراً إلى أنه تم توثيق الانتصار بإيقاد شعلة نوروز، وقال: "إيقاد شعلة نوروز بمثابة رمز مُقدس للشعب الكردي، وعلى مدى عقود لم تستطع أي قوة إطفائها ولن تنطفئ".

غريب حسو بيّن أن الشعلة لها معنى ودلالة مُقدسة وقيّمة للغاية، وقال: "انطلقت مقاومتنا من كاوا الحداد ومظلوم دوغان والمقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل التخلص من الظلم، ونحنُ بدورنا سائرون على خُطاهم وسنُكمل مسيرتهم إلى حين تحقيق مُبتغاهم".

بدورها أشارت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو إلى أن يوم نوروز هو يوم الحرية، وقالت: "ليحيا السلام، والعدالة والمساواة في هذا اليوم وكل الأيام، ولتحيا الحرية".

وشددت خلال حديثها على ضرورة اتخاذ المقاومة سبيلاً لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وقالت: "علينا رفع وتيرة نضالنا لتحرير جسد قائدنا، ولنُفشل مخططات كل من أراد النيل من عزيمتنا وإرادتنا ومشروعنا".

تطرقت عائشة إلى ذكر هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، وقالت: "ننحني إجلالاً وإكراماً لشهداء الحسكة الذين هزموا أقوى تنظيم في العالم (داعش)، سنُخلد تضحياتهم وسنُكمل طريقهم ولن نتراجع عنه وفي هذا اليوم نُجدد عهدنا".

بينت عائشة إلى أن إيقاد شعلة نوروز دليل على نجاح الثورة وانتشار فكر القائد عبد الله أوجلان الذي يُنادي بأخوة الشعوب ويُنادي بالعدالة والمساواة.

أما عضو لجنة وجهاء العشائر في حلب، الشيخ علي حسن بعث برقية تهنئة عربية إلى سجن إمرالي حيث القائد عبد الله أوجلان، وقال: "ما أجمل العيد وما أجمل لو كان القائد آبو بيننا ولكن هذا هو قدر الأحرار والعظماء، الاعتقال خوفاً من فكرهم".

بيّن علي إلى أن كاوا الحداد انتصر على الطاغية وأكد على أن الثورة أيضاً ستنتصر، وقال: "سننتصر نحن بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان على طاغية هذا الزمان المسمى بأردوغان".

لم يُنهي الشيخ علي حسن كلامه إلا بذكر عفرين، وقال: "لا بدّ في كل مناسبة أن نتذكر عفرين، عفرين جرح ولم يُضمد إلى الآن، ولأننا نسطر التاريخ بدماء شهداءنا سندحر الاحتلال وسنعود إلى عفرين وسنحتفل فيها".

بدورها فاطمة كوشان ألقت كلمة باسم مؤتمر ستار، قالت فيها: "إننا ومن خلال إيقاد شعلتنا نرسل رسالة للمحتلين والطغاة مضمونها لن يوقفنا أحد وقضيتنا ستنتصر".

وتابعت بالقول: "في شخصية مظلوم دوغان، كاوا الحداد، زكية، روناهي وبريفان نستذكر شهداء الحرية كافة. ولتحقيق حياة حرة كريمة سنصعد وتيرة نضالنا وبِكفاح ونضال النساء سنُحقق النصر".

ليتم بعدها إيقاد شعلة نوروز من قِبل عوائل الشهداء. وتستمر الاحتفالية بتقديم فرقة "آكري، جيايا هاواري، يكيتيا هونرمندا، أشبال التابعة لمركز الهلال الذهبي للثقافة والفن في حلب بتقديم فقرات غنائية إلى جانب فرقة "بوطان" وفنانين محليين وهم "نيازي سيدو، سمية محمد".

إضافة إلى تأدية عرض مسرحي وعروض رقص فلكلوري من قِبل فرقة كفناشوبي، الشبيبة الثورية السورية، وفرقة المكون العربي.

(كروب/س ر)

ANHA