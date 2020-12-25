من عفرين.. رسائل تضامن مع المضربين عن الطعام في السجون التركية

ومنذ الـ27 من شهر تشرين الثاني المنصرم، تستمرّ حملة الإضراب عن الطعام للمعتقلين السياسيين في سجون كردستان وتركيا، لإنهاء العُزلة المُشدّدة التي تفرضها السلطات التركية على القائد ،عبدالله أوجلان، وللحدّ من الجرائم التي تمارسها السلطات التركية داخل السجون.

وفي روج آفا تفاعل الشارع الكردي مع هذه الحملة، وقد خرج الآلاف من أهالي عفرين في مظاهرة اليوم، ندّدوا فيها بالانتهاكات التركية بحق الكُرد، ومن بينهم السجناء والعُزلة على القائد عبدالله أوجلان.

وقالت شيرين حسن: وهي إحدى المشاركات في المظاهرة من عفرين، في حديث لوكالة أنباء هاوار " خرجنا في المظاهرة اليوم لنؤكّد موقفنا الرّافض للهجمات الوحشية على المدنيين في الأراضي المحتلة، والمقاومة التي يبديها المعتقلون في السجون في هذا الوضع الحسّاس، حيث نعيش في مرحلة الوجود واللاوجود".

كما أوضحت بأنّهنّ خرجن ليوصِلن صوتهنّ للعالم، ويؤكّدن رفضهنّ للانتهاكات اللاإنسانية، التي تُمارس على شعب قاوم 58 يوما في مقاطعة عفرين، مؤكّدة بأنّهنّ سيواصِلن المقاومة حتى تحرير كافّة الأراضي المحتلة، والعودة إلى عفرين.

وفي سياق متصل يقول ،شيخو إبراهيم: إنّ مشاركتهم في المظاهرة اليوم، هي تأكيد على عدم قبولهم للضغوطات التي تُفرض على القائد ،عبد الله أوجلان، في سجون الدولة الفاشيّة، وجميع المعتقلين داخل السجون المحرومين من أبسط حقوقهم.

وطالب إبراهيم بإرسال لجنة تقصّي الحقائق، لكشف أحوال المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون التركية، وناشد المجلس الوطني الكردي بمراجعة نفسه، وعدم مساندة الدولة التركية ضدّ الشعب الكردي.

ومن جهتها قالت المواطنة أمينة خليل: "باسم نساء عفرين تظاهرنا اليوم مستنكرين الهجمات على الكُرد، فنحن ننادي بوحدة الصف الكردي، ويجب على الجميع أن يستفيق من غفلته، فكفى للصمت اتّجاه المؤامرات التي تُحاك ضدّ الكُرد".

(ج)

ANHA