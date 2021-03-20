من عفرين إلى شنكال إيقاد شعلة المقاومة

عفرين

أشعل أهالي عفرين النازحين في مخيمات وقرى مقاطعة الشهباء نيران نوروز تأكيداً على تمسكهم بخيار المقاومة حتى تحرير عفرين وطرد الاحتلال ومرتزقته.

وتوافد المئات من أهالي إقليم عفرين إلى الساحات والأماكن العامة في نواحي وقرى ومخيمات مقاطعة الشهباء، حاملين مشاعل نوروز ومرددين شعارات تحي العصر، معبرين عن ارتباطهم بأرضهم والإصرار على تحريرها من المرتزقة والاحتلال.

واجتمع الأهالي من كرد وعرب وتركمان في الساحات العامة وأشعلوا نيران نوروز وعقدوا حلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلورية والوطنية.

حلب

وتجمع الآلاف من أهالي مدينة حلب حول مشاعل النار التي أوقدت في كل من ساحة الشهداء بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود ومنطقة الجبانات بالقسم الشرقي وأمام حديقة الاستقامة بحي الأشرفية.

وتخللت أجواء إشعال النار وبدء الاحتفالات بعيد النوروز في مدينة حلب، عقد حلقات الدبكة على أنغام الأغاني الثورية.

شنكال

وفي شنكال أوقد المئات من الأهالي شعلة نوروز في قمة جبل شنكال وعقدو حلقات الدبكة حول النيران.

الاحتفالية اقيمت في منطقة سردشتي في جبل شنكال حيث تجمع العشرات من الأهالي حول شعلة نوروز.

قامشلو

وفي مدينة قامشلو أشعل الأهالي شعلة نوروز، كما شاركوا في مسيرة بالسيارات جابت شوارع المدينة.

واشغل أهالي أحياء مدينة قامشلو نار نوروز ، إعلاناً ببدء احتفالات نوروز، كما جابت مسيرة بالسيارات شوارع المدينة مرددين شعار "المقاومة حياة"

(كروب/ك)