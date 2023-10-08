من أفغانستان تنديد باختطاف الناشطة الكردية فريشة مرادي

أعلنت منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان، في (26 أيلول الفائت)، عن تعرض عضوة المنظومة فريشة مرادي للاختطاف من قبل قوات الأمن الإيرانية، ولا يزال مصير فريشة مرادي مجهولاً حتى الآن.

وفي إطار التضامن مع ما تتعرض له النساء في إيران من ضغوطات وقيود تفرضها السلطة الإيرانية بحقهن، ناشدت الجمعية الثورية لنساء أفغانستان ((RAWA "المنظمات الدولية حول العالم، عدم السماح للنظام في إيران والأنظمة الديكتاتورية الأخرى بمواصلة اعتقال وسجن وتعذيب الثوار" في إشارة إلى الاختفاء القسري للناشطة السياسية الكردية فريشة مرادي".

وجاءت المناشدة عبر رسالة، نقلتها وكالة أنباء المرأة ( (NUJINHهذا نصها:

"علمنا باعتقال الناشطة فريشة مرادي (جوانا سنه)، وتألمت قلوبنا بشدة لوقوع صديقة أخرى في فخ النظام الإيراني، لكن ما لا نخاف منه هو مقاومة ووقوف الشباب الشجعان الذين سيقفون مثل شجرة السرو، وسيثبتون أنهم من نسل شيرين علم هولي وزينب جلاليان، لم نتعرف على هذه الصديقة العزيزة عن قرب، لكن حسب إعلان منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان، علمنا أن هذه الشابة تعرضت للضرب من قبل قوات إيران أثناء قيامها بأنشطة سياسية وتنظيم المرأة في شرق كردستان وهو ما ذكرنا باختطاف سبيده قليان وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها العائلة، لا توجد حتى الآن أي أخبار عن مصيرها.

مع بداية الانتفاضة الأخيرة في إيران، اهتزت الأسس الفاسدة للنظام الإسلامي أكثر، وبالتالي زاد النظام من قسوته وهمجيته لإخماد هذه الحركة، بالإضافة إلى الاعتقالات والقتل على نطاق واسع للمتظاهرين والمتظاهرات والنشطاء، زاد النظام من موجة الإعدامات لإجبار الناس على الطاعة، لكن لا يوجد عائق يمكن أن يوقف الطوفان الهائج لشعب إيران وقريباً سوف يتم الإطاحة بهذا النظام القاتل".

وناشدت الجمعية الثورية لنساء أفغانستان جميع المنظمات، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، عدم السماح للحكومة الإيرانية والأنظمة الديكتاتورية الأخرى بمواصلة اعتقال وسجن وتعذيب الثوار، "لا يمكننا أن نتوقع أي شيء من الحكومات الإمبريالية والرجعية في الغرب والشرق، إلا أننا الدول المضطهدة التي لا ينبغي أن تقف على الهامش وتكتفي بالمشاهدة. صمتنا ولا مبالاتنا هو في الواقع تواطؤ مع كل هذا القمع والظلم. يجب أن نرفع صوتنا حتى يعلم الجميع بهذه الجريمة وعلى الأقل يتم تخفيف الضغط والتعذيب على فريشة مرادي".

(س ع)