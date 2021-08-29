من أفغانستان إلى الكرد تأثير الفراشة

رؤوف كاراكوجان



انتهى التدخل الأمريكي في أفغانستان بهزيمة تامة بعد 20 عامًا من الاحتلال، وكانت الهجمات على برج التجارة العالمي بمثابة بداية لمرحلة جديدة. حيث كانت القاعدة قد خطفت طائرات ركاب وهاجمت بعض الأهداف في الولايات المتحدة وتسببت وقتها بصدمة كبيرة.

في أعقاب تلك الهجمات عام 2001، أطاحت الولايات المتحدة بالقاعدة وطالبان، التي كانت بقيادة ملا عمر، وقامت بتصفية نظامها الإداري، وأنشات إدارة جديدة تحت سيطرتها وقال إنه يأمل أن تنجح. القميص الذي أُجبر على ارتدائه في أفغانستان أراد تغييره. لقد رأينا في مثال أفغانستان أنه لا يمكن تدمير المجتمعات التقليدية بسهولة عن طريق التدخلات الخارجية.



هناك أسباب كثيرة لعدم نجاح التدخل الأجنبي في أفغانستان، إذ يلعب تاريخ أفغانستان في المجال الاجتماعي والثقافي والجغرافي والعقلي دورًا مهمًّا في هذا الأمر. كما أن عامل الوقت أيضًا أحد عوامل النجاح الرئيسة، ولعل أحد أهم العوامل التي أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على الانسحاب والفشل هي الديناميكية الداخلية والخط الأيديولوجي والمقاومة وتصميم نضال المجتمع الأفغاني. والآخر هو الوقت بحد ذاته. لكل هذه الأسباب وقعت الولايات المتحدة الأمريكية في صعوبات عسكرية وسياسية واقتصادية؛ نتيجة الحرب التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان واضطرت للانسحاب منها.



أفغانستان هي موطن التنظيمات الإسلامية المتطرفة وستظل كذلك، وعلى الرغم من الاعتراف بطالبان كمنظمة إرهابية، فقد تم الترحيب بها واكتسبت الشرعية في العديد من العواصم، وستصبح أفغانستان دولة يتم فيها تنظيم المنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة. لقد تركوا أفغانستان كحقل من الانفجارات بين روسيا والصين وإيران، وقد تركت الولايات المتحدة الأمريكية هذا لدول المنطقة، لكن هذا لا يعني أنها تخلت تمامًا عن الساحة. كان لأفغانستان تأثير الفراشة على المناطق المحيطة بها، ومع إنتاج الإرهاب والمخدرات ستستمر بوجودها كمشكلة للعالم.

يظل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان على جدول الأعمال العالمي، وهناك العديد من السيناريوهات حول الوضع الجديد وكيفية انتهائه، بالطبع هناك بعض الدروس التي يمكن تعلمها من هذا. خاصة بالنسبة للكرد؛ يجب تقييم هذا الموضوع بشكل موسع، فالدولة التركية تحاول الاستفادة من المشكلة في أفغانستان. من طلب حماية مطار كابول إلى الحصول على عمل في أفغانستان، تريد استخدام طالبان لخدمتها. ومرة أخرى تبحث عن فرصة جديدة لاستخدام اللاجئين الأفغان لتغيير التركيبة السكانية للمناطق الكردية (كما هو الحال مع اللاجئين السوريين) من أجل أن يصبحوا قوة مسلحة ويستخدموا في الحروب لصالحها.



الدولة التركية تبني مراكز للاجئين الأفغان لتستخدمها في معركتها ضد حركة التحرر الكردية في باكور وباشور. وقد استقر اللاجئون الأفغان بالفعل في شمال كردستان قبل الآن. أردوغان الذي يقول إنه لا يوجد فرق بين عقلية حزب العدالة والتنمية وعقلية طالبان يريد الاستفادة من الفرص التي تأتي من الفوضى.

سيحاول استخدام اللاجئين الأفغان على الساحة الدولية من ناحية، كما سيستخدم فلول مرتزقة داعش كسلاح ضد نضال الشعب الكردي من أجل الحرية من ناحية أخرى.



قضية أخرى مهمة؛ هي تأثير الفراشة الأفغانية على غرب كردستان (روج آفا). إذا انسحبت الولايات المتحدة من سوريا كيف سيؤثر هذا على روج آفا؟ هذا سؤال. المشكلة السورية مشكلة متعددة الأوجه، ويمكن حل مشكلة روج آفا من خلال حل مشكلة سوريا فقط.

الولايات المتحدة وروسيا وإيران التي لها قوات في المنطقة ليس لديها بعدُ سياسة مشتركة بشأن الحل في سوريا. تطيل التقاربات المضللة للقوى الدولية وتترك المشكلة السورية بلا حل.

مع انسحاب الولايات المتحدة، أصبح احتمال غزو الدولة التركية لروج آفا موضوعا للنقاش. في الواقع تستمر هجمات الدولة التركية على روج آفا كل يوم. وحتى لو لم تتخذ المكانة الكافية في الرأي العام، فمن المعلوم أن حالة الحرب مستمرة. ومقابل هذه الهجمات لا ترد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في معارضتهما لهذه الهجمات وعدم تأييدهما لها، كما أنهما ليستا في الوضع الذي تقومان فيه بدعم الكرد. إنهما تحتفظان بمواقفهما البراغماتية واليومية والغامضة. لذلك؛ ترتبط كل من روسيا وإيران بالنظام السوري المحتضر وتستمران بسياساتهما الإقليمية. من ناحية أخرى تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الكرد للحفاظ على التوازن في المنطقة. دائمًا ما يعرض تحالفه غير المتوافق الكرد للخطر.

هناك دائمًا احتمال زيادة المآسي الإنسانية بسبب الانسحاب من أفغانستان، بما في ذلك لروج آفا. إن وجود الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران وتركيا في سوريا وإيهام الرأي العام بسعيها لإيجاد حل للمشكلة السورية هو في الحقيقة حماية المصالح بشكل كامل، والتي لا تعود بأي فائدة لشعوب المنطقة. يحاولون إقامة المنطقة على أساس مصالح الدولة.

إن استمرار الفوضى سببه وجودها في المنطقة؛ لأنها ضد منظور الحل الذي يفترض اندماج الشعوب، والحكم الذاتي، وتنظيم الدفاع عن النفس؛ هذه هي سياستها باختصار. وقد عارضت الدولة التركية استفتاء الاستقلال في باشور كردستان وهي غير متسامحة مع الإدارة الغربية.

عداء الدولة التركية للكرد سيستمر في جميع المناطق الكردية، وإن بقاء الولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل في روج آفا سيكون أكثر خطورة من خروجها. لدى الكرد رؤية سياسية عميقة للغاية لعدم الاعتماد على القوى الأخرى كشعب، وسوف يتخذون موقفهم وفقًا لطبيعة الحرب العالمية الثالثة، وسيواصلون نضال الحرية، وهذا ما يضمن وجودهم.