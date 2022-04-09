من 5 ميغا واط إلى 10 ميغا.. زيادة التغذية الكهربائية لريف دير الزور

وكانت لجنة الطاقة والاتصالات في مجلس دير الزور المدني قد عقدت اجتماعات عديدة بهدف زيادة حصة المنطقة من الطاقة الكهربائية التي كانت في السابق 5 ميغا واط، من سد الفرات، وبعد التنسيق مع إدارة سد الفرات ولجنة الطاقة والاتصالات في الرقة تم زيادة نسبة الكهرباء إلى 10ميغا واط.

وبهذا الصدد، قال مسؤول الخطوط الكهربائية في دير الزور، حافظ البشار "عقدنا العديد من الاجتماعات حتى تمكنا من عزل 4 خطوط من محطة تحويل الميلاج في ريف دير الزور الغربي عن خطوط كهرباء الرقة كي تصلنا حصتنا كاملة".

وأوضح البشار "سابقاً كانت حصتنا 5 ميغا واط من الكهرباء، أما الآن فأصبح 10ميغا واط، وقمنا بتوزيعها حسب الحاجة؛ الخطوط الخدمية من 13 إلى 14 ساعة تقنين على مدار 24 ساعة وخطوط الإنارة المنزلية مثل خط بلدة محيميدة وخط بلدة الجزرة وخط البادية وخط العزبة من 8 إلى 10 ساعات يومياً".

هذا وتعمل اللجنة أيضاً على زيادة الكهرباء في ريفي دير الزور الغربي والشرقي أكثر لتخفيف الضغط على محطات الكهرباء وزيادة مخصصات محطات المياه.

(خ)

ANHA