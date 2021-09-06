ممتلكات وعقارات مهجري عفرين أصبحت مصدراً لكسب المال للمستوطنين والمرتزقة

أفاد مصدر من عفرين المحتلة، أن مستوطناً ينحدر من بلدة حيان بريف حلب الشمالي ويدعى (محمد موسى الحياني) أقدم على بيع سبعة منازل بسعر 800 دولار أميركي، عائدة مليكتها للمواطن الكردي "عبد الرحمن خوجه" من أهالي قرية أرندة.

وتقع الشقق السكنية جانب بناية حكيم المعروفة في حي الأشرفية.

ومن جانب آخر أقدم أحد مرتزقة ما يسمى بـ (أحرار الشرقية) على بيع منزل تعود مليكته للمواطن الكردي "أحمد خليل" من أهالي قرية دمليا، في محيط مدرسة تشرين بحي المحمودية في مركز مدينة عفرين المحتلة، بسعر 1400 دولار أميركي لمستوطن ينحدر من محافظة إدلب.

ومنذ اليوم الأول من احتلال مدينة عفرين يواصل مرتزقة الاحتلال التركي والمستوطنون الاستيلاء على ممتلكات أهالي عفرين بغرض التجارة وكسب المال.

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