ممثلية PYD في باشور: يجب ألاّ تفتح الأحداثُ الطريق إلى الضغط على كرد روج آفا 

وقالت الممثلية في بيان نشر، اليوم، على موقعها الرسمي: " تشهد بعض مدن إقليم كردستان، منذ أيام، مظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ودفع رواتب الموظفين، تم خلالها حرق بعض المقرات وبعض الأماكن، واستخدام العنف من قبل بعض المشاركين، وتم توجيه الاتهام بأن هناك مشاركة من قبل الكرد السوريين في أعمال العنف هذه؛ ليتم اعتقال البعض من كرد روج آفا بهذه الذريعة".

ورأت الممثلية "أن مطالب الشعب في مدن جنوب كردستان بالطرق السلمية لتحسين الوضع الاقتصادي هو أمر طبيعي ومُحق، وهو، في الوقت نفسه، أمرٌ داخلي ويمس المواطنين هناك".

ورفضت ممثلية حزب الاتحاد الديمقراطي "استخدام العنف من قبل البعض، الذين يريدون الصيد في الماء العكر، وهو أمرٌ غير مقبول، لأنه لا يخدم هذه المطالب ويضر بالمؤسسات العامة، كما أن استخدام العنف من قبل قوات الأسايش أمرٌ غير مجدٍ، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر".

وأكدت الممثلية أن "هذه الأحداث يجب ألا تفتح الطريق إلى الضغط على كرد روج آفا والنظر إليهم بعين الاتهام والتعامل معهم على هذا الأساس".

وشدد بيان الممثلية على أن " المحافظة على استقرار جنوب كردستان واجب على كل من يعيش هناك، ولذلك، فالابتعاد عن العنف بكل أشكاله أمر لا بد منه، لتحقيق هذا الاستقرار"، ودعا "الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتعاون والحرص الشديد، لتجاوز هذه الأوضاع العصيبة التي نحن بصددها".

(م)