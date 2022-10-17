ممثلية مؤتمر ستار تزور محافظ السليمانية والأخير يبدي افتخارهم بما حققته المرأة الكردية

التقت ممثلة مؤتمر ستار روزا حسن و عضوة الهيئة الإدارية للممثلية في باشور كردستان سلافا سليمان اليوم ، الدكتور هفال أبو بكر محافظ السليمانية، وذلك في مبنى المحافظة.

في بداية اللقاء، سلط وفد الممثلية الضوء على نظام مؤتمر ستار وطبيعة عمل الممثلية في إقليم كردستان، وأكد على أهمية أن تكون العلاقات بين الجانبين علاقات مستمرة بما يخدم مكتسبات الشعب الكردي.

من جانبه، أكد محافظ السليمانية الدكتور هفال أبو بكر، أنهم مستعدون للتواصل فيما يخص جميع المسائل، مؤكداً في الوقت ذاته على دعمهم للممثلية, وفخرهم بما حققته المرأة الكردية في روج آفا.

(سـ)