ممثلية مؤتمر ستار تزور أكاديمية المرأة للقيادة في العراق

استُقبل الوفد الزائر من قبل مديرة الأكاديمية، بسمة حبيب، ومجموعة من عضوات الأكاديمية.

وخلال اللقاء الذي جمع الطرفين، أمس الأربعاء، تم التعريف بنظام مؤتمر ستار ونموذجه في تنظيم المرأة، والصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة منذ تأسيس مؤتمر ستار (اتحاد ستار سابقاً) في 15 كانون الثاني/ يناير 2005، إلى أن وصلت إلى قيادة ثورة المرأة في روج آفا.

كما تم التطرق في اللقاء إلى الدور البارز للمرأة خلال الثورة وتطبيق نظام الرئاسة المشتركة ومشاركة المرأة بنسبة ٥٠% في نظام الإدارة الذاتية.

من جانبهن، أوضحت عضوات الأكاديمية أن أكاديمية المرأة تدعم وتعمل على تمكين المرأة في القيادة، من خلال التدريبات وفتح ورشات العمل، وأشرن إلى أنهن يعملن على زيادة نسبة كوتا المرأة في البرلمان والحكومة، وأشدن بالإنجازات التي حققتها المرأة في روج آفا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول كيفية تنظيم المرأة، وأهمية تطوير العلاقات بين الأكاديمية ومؤتمر ستار، وضرورة استمرارية التواصل وتمكين العمل المشترك وتبادل الخبرات.

(ي م)

ANHA