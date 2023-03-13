ممثلية مؤتمر ستار تعقد اجتماعاً لنساء روج آفا في السليمانية

خلال الاجتماع تحدثت الناطقة الرسمية باسم مؤتمر ستار ريحان لوقو عن الوضع العام في روج آفا، والهجمات التي تستهدف المرأة.

مؤكدة أن نضال المرأة بروح ثورة المرأة مستمر، وتحدثت عن نتائج المؤتمر التاسع لمؤتمر ستار الذي عقد في الحسكة في 15 كانون الثاني المنصرم، بمشاركة ١٠٠٠ امرأة على مستوى شمال وشرق سوريا، تحت شعار بالنضال الدؤوب لثورة المرأة ستنتصر انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية.

ريحان لوقو أشارت إلى أن المؤتمر التاسع الذي عُقد في الذكرى السنويّة الـ 18 لتأسيس مؤتمر ستار على أساس الكونفرانسات والاجتماعات السنويّة في جميع المقاطعات والمناطق، اتخذ قرارات مهمّة لتعزيز قوّة تنظيم المرأة، مؤكدة أنّه يجب ألّا تبقى أي امرأة بدون تنظيم سواء في روج آفا وعلى مستوى سوريا كافة أو في الخارج.

وخلال الاجتماع تم قراءة برنامج عمل لجنة العلاقات والاتفاقات الديمقراطية من قبل عضوة ممثلية مؤتمر ستار سلافا سليمان، التي أوضحت خلاله مخطط عمل اللجنة و ممثليات ولجان مؤتمر ستار.

(سـ)