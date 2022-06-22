ممثلية مؤتمر ستار في إقليم كردستان تستذكر شهيدات مجزرة حلنج

بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد المناضلات (زهرة بركل وهبون ملا خليل والأم أمينة) اللواتي استشهدن إثر هجوم للاحتلال التركي في قرية حلنج التابعة لمقاطعة كوباني عام 2020، نظمت ممثلة مؤتمر ستار في باشور كردستان مراسم استذكار في مدينة السليمانية، حضرته ممثلات عن تنظيمات نسائية في باشور كردستان ومواطني روج آفا.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم رحبت عضوة الهيئة الإدارية للممثلية سلافا سليمان، بالحضور، واستذكرت بشخص شهيدات حلنج، والشهيد فرهاد شلبي جميع شهداء الحرية.

تلاها كلمة الممثلية ألقتها ممثلة مؤتمر ستار في باشور كردستان ليمان شويش، استذكرت فيها شهداء الحرية، واكدت خلال كلمتها إنّ الهجوم الذي استهداف عضوات مؤتمر ستار كان يهدف إلى كسر إرادة كوباني قلعة المقاومة والصمود، وإرادة المرأة الحرة التي وضعن بصمتهن في التنظيم النسائي وتأسيس الإدارة الذاتية.

وانتهت المراسيم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب)