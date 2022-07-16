ممثلية مؤتمر ستار في باشور كردستان تقيم فعالية بمناسبة ذكرى ثورة 19 تموز

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء ، ومن ثم ألقت عضوة الهيئة الإدارية للممثلية سلافا سليمان كلمة مؤتمر ستار، أشارت خلالها إلى أن الحدود المصطنعة لا يمكن أن تؤثر على قلوب وعقول النساء الكرديات أينما وجدت، ومساندة النساء في باشور لثورة المرأة في روج آفا، وأن المكتسبات التي تحققت في ظل الثورة هي مكتسبات لجميع النساء الكرديات، وضرورة الاتحاد النسائي في ظل التهديدات على روج آفا و باشور كردستان.

وألقت ممثلة مؤتمر ستار ليمان شويش كلمة قالت فيها: إن لثورة روج آفا ميراثاً نضالياً يمتد إلى أعوام من النضال . وقد تبلور نضال المرأة بشكل فعال أثناء ثورة روج آفا، حيث بادرت المرأة إلى تنظيم نفسها في جميع الميادين وشاركت في جميع الفعاليات.

وتضمنت الفعالية سنفزيون عن ثورة روج آفا ونضال المرأة، ومن ثم باركت النساء الذكرى العاشرة لثورة روج آفا.

(سـ)