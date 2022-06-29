ممثلية مؤتمر ستار في السليمانية تلتقي تنظيمات نسائية في باشور كردستان

وضم الوفد ممثلة مؤتمر ستار في إقليم ليمان شويش، وعضوة الهيئة الإدارية للممثلية سلافا سليمان، واستقبل الوفد من قبل عضوة الحزب الشيوعي الكردستاني الأم برجم، وعضوة رابطة المرأة الكردستانية شلير عبد المجيد.

وخلال اللقاء، جرى الحديث حول نظام مؤتمر ستار وآلية تنظيمه للنساء، وتمكينها في كافة المجالات السياسية والإدارية والدبلوماسية والحماية، مؤكدين على أهمية تطوير العلاقات مع الحركات والتنظيمات النّسائية على المستوى العام وعلى المستوى الكردستاني, كمان تم الحديث عن نظام الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ووحدة مكونات المنطقة.

وأشار الطرفان إلى أهمية دور المرأة وتوحيد مواقف النساء، مؤكدين على أهمية تطوير وتوطيد العلاقات وتطوير العمل المشترك بما يخدم قضية المرأة.