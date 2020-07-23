ممثلية مسـد في واشنطن تستضيف ندوة حول مستقبل شمال وشرق سوريا

شارك في الندوة إلى جانب ممثلة مســد في واشنطن “سينم محمد”؛ كل من السيد “بيتر غالبريث” وهو سفير ودبلوماسي سابق و”دانا سترول” من معهد واشنطن ورئيسة مجموعة دراسات سوريا والسيد “دافيد بولوك” من معهد واشنطن وهو سياسي أمريكي، إضافة للسيد ”ديفيد فيليبس” منسق برنامج بناء السلام وحقوق الإنسان في جامعة كولومبيا.

تحدثت ممثلة مسـد في واشنطن سينم محمد عن رؤية مجلس سوريا الديمقراطية حيال مستقبل سوريا، وتصورهم للحل الشامل في البلاد.

وطرحت سينم نماذج الحكم الثلاثة السائدة على الجغرافية، نموذج النظام الاستبدادي الذي يحاول أن يسيطر على باقي الأراضي السورية دون تغيير في سياساته، ونموذج إدلب والمناطق المحتلة من قبل الدولة التركية والانتهاكات التي تحدث بشكل يومي بحق السوريين في مناطق الاحتلال التركي ومرتزقته، وبشكل أفظع في عفرين وسري كانيه/ رأس العين.

والنموذج الثالث المتمثل بالإدارة الذاتية التي تتسم بالتعددية ومشاركة كافة مكونات المنطقة فيها، وحماية مناطقهم من الإرهاب والتطرف، وأشارت ممثلة مسـد في واشنطن إلى الدور الذي أدته المرأة في شتى ميادين الحياة.