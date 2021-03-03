ممثلية الإدارة الذاتية في إقليم كردستان: زيارة ما يسمى الائتلاف إلى هولير عرقلة للمفاوضات الكردية في روجآفا

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته ممثلية الإدارة الذاتية في إقليم كردستان، تعليقاً على الزيارة الأخيرة لوفد ما يسمى الائتلاف، وقالت في بيانها:

"تأتي زيارة وفد من ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري برئاسة المدعو نصر الحريري إلى هولير في سياق الإضرار التام بالقضية الكردية أولاً ووضع عراقيل وعقبات حقيقية حيال مجرى المفاوضات الكردية في روجآفا ثانياً.

الحريري والوفد المرافق له الذي لبى دعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني _ العراق في ظرف تعيش فيه جغرافيا روجآفا مراحل مفصلية وخطرة لا سيما وأن الاحتلالات التركية المتتالية لمناطقنا مثل عفرين وسري كانية (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) كانت بمشاركة مباشرة من قبل الائتلاف ذاته الذي يترأسه الحريري وثلة من المرتمين في أحضان تركيا التي لم تتوانَ بكل السبل عن الإقدام على ضرب المشروع الديمقراطي الذي قدمه الكرد ومكونات شمال وشرق سوريا ودافعوا عنه بقوة في وجه مخططات دولة الاحتلال التركية.

إننا في ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان إذ نرى في هذه الزيارة نوايا مشتركة مضرة بمصالح كرد روجافا ومكونات شمال وشرق سوريا، كما نجد أن هذا اللقاء لا يتوافق مع الروح القومية والوطنية خاصة بعد تهجير وتشريد مئات الآلاف من شعبنا من مناطقهم جراء سياسات واتفاقات الائتلاف مع الدولة التركية. حيث يمثل اليوم هذا الائتلاف واجهة سياسية للإرهاب في سوريا ويضم بين صفوفه وجناحه العسكري المسمى بالجيش الوطني إرهابيين ومرتزقة من داعش وكذلك ممن ساهموا في الحرب مع تركيا ضد مناطق أخرى كليبيا وأذربيجان. مع العلم بأن الانتهاكات والإبادة التي تقوم بها المرتزقة التابعة للائتلاف بحق أهلنا في مناطق احتلال تركيا تعتبر جرائم حرب ويندى لها جبين الإنسانية. الزيارة المذكورة وطريقة الاستقبال من قبل هولير تعني موافقة ضمنية حول ما يفعله الائتلاف في روجافا، الأمر الذي نراه بأنه لا يخدم المصلحة الكردية ولا مصلحة الشعب السوري".

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ANHA