ممثلية الإدارة الذاتية في باشور: تلقينا معلومات دقيقة عن تدهور صحة ممثلنا ونحمّل PDK المسؤولية

وأصدرت الممثلية، اليوم الاثنين، بياناً إلى الرأي العام، قالت فيه:

"تلقينا اليوم معلومات دقيقة حول تدهور الحالة الصحية لممثل الإدارة الذاتية في هولير جهاد حسن، وذلك بعد اعتقاله التعسفي من قبل الجهات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني لمدة ٥٣ يوماً.

إننا في ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان نُحمّل الحزب الديمقراطي الكردستاني المسؤولية الكاملة حيال حياة رفيقنا جهاد، كونه يعاني من مشاكل صحية، والإبقاء عليه رهن الاعتقال دون أية أسباب تذكر، يجعله في وضع خطر، وهذا ما يعرض حياته للخطر أكثر.

لذلك نطالب الجهات المعنية في الديمقراطي الكردستاني بالإفراج الفوري عن ممثلنا في هولير".

(س ر)

ANHA