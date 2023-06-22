ممثلية الإدارة الذاتية في باشور تستقبل المعزين باستشهاد يسرى وليمان وفرات

استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال التركي في 21 حزيران ، سيارة تابعة لمجلس مقاطعة قامشلو، أثناء قيامها بزيارة عمل لمؤسسات الإدارة الذاتية، على طريق قامشلو- تربه سبيه ما أدى لاستشهاد الرئيسة المشتركة للمجلس يسرى دوريش ونائبة الرئاسة المشتركة ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما.

هذا وقد استقبل وفد الممثلية المتمثل بممثلة الإدارة الذاتية أفين سويد وعضوي الهيئة الإدارية للممثلية فتح الله حسيني وزهية آل رشي، الوفود الزائرة لتقديم واجب العزاء

والوفود تمثلت بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للممثلية:

- وفد رفيع من حركة حرية المجتمع الكردستاني

- وفد رفيع من حزب الحياة الحرة "بجاك"

- وفد اتحاد نساء كردستان برئاسة السيدة كافية سليمان

- وفد برلماني من حركة التغيير برئاسة البرلمانية كوليستان محمد

- ممثلية مؤتمر ستار في إقليم كردستان

- ممثلية حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم كردستان

- ممثلية مجلس سوريا الديمقراطية في إقليم كردستان

- ممثلية الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في إقليم كردستان

- والدة الشهيد ديار غريب "هفال هلمت"

- الشخصية السياسية محمد أمين بنجويني

- وفد من حزب كادحي كردستان

- وفد من الحزب الشيوعي الكردستاني

- وفد من مؤسسة عوائل شهداء باشور

- وفد رفيع من المؤتمر الوطني الكردستاني

- الإعلامية روشن قاسم

- وفد من مركز الديانة الزرادشتية

- وفد من جبهة مساندة روجآفا

- وفد من الحزب الإيزيدي الديمقراطي

- دلسوز زنكنه رئيسة منظمة دابين للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان

- عشرات الشخصيات الثقافية والأكاديمية والبرلمانية والإعلامية

يذكر أنه كانت ممثلية الإدارة الذاتية قد أعلنت عن تقبل واجب العزاء لمدة يوم واحد، وقد تمت تغطية المناسبة من قبل العديد من وسائل الإعلام المختلفة.

(سـ)