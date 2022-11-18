ممثلية الإدارة الذاتية في باشور كردستان تعزي أهالي وذوي ضحايا انفجار السليمانية

برقية العزاء التي وجهتها ممثلية الإدارة الذاتية، جاءت على خلفة وقوع عدد من الضحايا والجرحى في انفجار خزان للغاز في مجمع سكني في مدينة السليمانية.

وخلالها قالت الممثلية:" نعرب عن اسفنا الشديد لهذه الحادثة المفجعة التي تعرضت لها مدينة السليمانية وهي ما زالت تحتفل بالذكرى السنوية لتأسيسها".

وجاء في نص البرقية:

" تتقدم ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان بأحر التعازي القلبية لأهالي وذوي ضحايا الانفجار الذي تعرض له حي "كازيوه" في مدينة السليمانية أثر انفجار غاز في أحد المنازل حيث راح ضحية الانفجار العديد من الضحايا .

وكانت الجهات الحكومية قد أعلنت عن حصيلة الضحايا معتبرة الحادثة كارثة مفجعة بحق تلك العائلة.

إننا إذ نتقدم بالتعازي الحارة لذوي الضحايا فإننا نعرب عن اسفنا الشديد لهذه الحادثة المفجعة التي تعرضت لها مدينة السليمانية وهي ما زالت تحتفل بالذكرى السنوية لتأسيسها. َ.

الرحمة لأرواح الضحايا والشفاء العاجل للجرحى".

(سـ)