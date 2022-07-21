ممثلية الإدارة الذاتية في السويد تقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة

وشارك في الاحتفالية الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة جوزيف لحدو وممثلون عن الأحزاب السويدية والكردية والسريانية في السويد.

بدأت الاحتفالية بكلمة ترحيب ألقاها ممثل الإدارة الذاتية في السويد شيار علي وكلمة عبد الكريم عمر الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية الذي أثنى على جهود الإدارة الذاتية التي بُذلت خلال عشرة الأعوام الماضية "لحماية شعوب المنطقة من ظلم الأنظمة والمنظمات الإرهابية (داعش) وجبهة النصرة والعصابات الراديكالية المدعومة من تركيا لزعزعة استقرار المنطقة".

ووصف عمر الاتفاق بين تركيا ودولتي السويد وفنلندا بـ ” المؤسف وغير الموفق” وقال ” إن زج اسم YPG وYPJ وأيضاً PYD ضمن مذكرة الاتفاق الموقعة بين هذه الدول يعتبر بادرة خطيرة وسوف تكون لصالح تركيا، حيث نسي الموقعون بأن YPG وYPJ هم من حاربوا أعتى التنظيمات الإرهابية الممثلة بداعش ولولا التضحيات التي قدمتها قواتنا لكان داعش يسيطر على جزء كبير من منطقة الشرق الأوسط وكذلك الخطر الذي كان سيواجه أوروبا بما فيه السويد وفنلندا.

من جانبه، قال جوزيف لحدو بأن الإدارة الذاتية ليست لها أي نوايا ضد الجارة تركيا وستبقى تدافع عن شعب المنطقة ضد أي تهديدات سواء كانت تركية أو غيرها.

وفي كلمة باسم حزب اليسار السويدي، عبرت عضو البرلمان لوتا عن دعم حزبها جميع المجموعات التي تدعي الحرية وعبرت عن إعجابها بتجربة المرأة والتي اعتبرتها مثالاً حقيقياً على النجاح، ووصفت الاتفاق بين تركيا والسويد باتفاق العار وأنه لن يكون في مصلحة السويد.

وبدورهما عبر كل من قادر كاسيرغا البرلماني عن الحزب الاشتراكي الحاكم والبرلمانية السويدية المستقلة أمينة كاكابافه عن حزنهم بشأن الاتفاق الذي اعتبروه ضد كل قيم الديمقراطية والإنسانية الموجودة في السويد وأنهم سوف يعملون جاهدين على أن تقوم الحكومة بتغيير موقفها والوقوف إلى جانب الشعب الكردي ضد التهديدات التركية.

واختتم الحفل بعدد من الأغاني والدبكات الشعبية.