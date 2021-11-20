ممثلية الإدارة الذاتية في السويد تجتمع مع مسؤولين حكوميين وكيانات سياسية

بدعوة من الخارجية السويدية اجتمع ممثلو الإدارة الذاتية في السويد مع مسؤول الملف السوري القنصل بير اورينوس. وتناول الاجتماع وجهة نظر الحكومة السويدية والدول الاوربية اتجاه الملف السوري و برنامج الحكومة السويدية في دعم الادارة الذاتية في شمال شرق سوريا بالاضافة البرنامج الاغاثي التي تقدمه الحكومة السويدية للادارة الذاتية .

كما تم عقد لقاء اخر في الخارجية السويدية مع رئيس قسم الشؤون القنصلية في الخارجية السويدية، حيث قدم توجه ممثلوا الادارة الذاتية على بالشكر للحكومة السويدية على ما قدمته من مساعدة بخصوص السويدين المنتمين الى داعش، كما وتم في الاجتماع مناقشة السبل المناسبة في تقديم دعم الحكومة السويدية للادارة و وضع آلية عمل مشترك.

وفي السياق أيضاً عقد اجتماع في ممثلية الادراة الذاتية في ستوكهلم مع اندرش اوستبيري مسؤول العلاقات الدبلوماسية للحزب الاشتراكي الحاكم في السويد وعضو العلاقات العامة في البرلمان السويدي وامينة كاكاباي عضوة البرلمان السويدي.

وتناول الاجتماع اخر التطورات على الساحة السورية والدور التركي السلبي والهجمات التي تقودها ضد الادارة الذاتية في شمال شرق سوريا، حيث عبر المسؤول السويدي عن رأي الحكومة السويدية في دعم الادارة و الوقوف الى جانب الادارة في المحافل الدولية، كما وعبرت عضوة البرلمان السيدة امينة كاكاباي عن دعمها الكامل للإدارة، وأكدت أنها ستعمل على ايصال صوت الإدارة الى قبة البرلمان دائما.

و بدعوة من آنا سوندستروم رئيسة مركز اولف بالمه تم عقد اجتماع بين ممثل الادارة ورئيسة المركز في مركز اولف بالمه. وتم فيه مناقشة السبل المناسبة من اجل التعاون و تقديم الدعم الاغاثي لشمال وشرق سوريا بالاضافة الى وضع برنامج عمل مشترك على المدى البعيد.

(ك)