ونظم ممثلون عن شرائح المجتمع من المثقفين والفنانين والحقوقيين ورجال دين ووجهاء العشائر الكردية في روج آفا، اليوم، مؤتمراً صحفياً في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، وأدلوا خلاله ببيان إلى الرأي العام، كشفوا من خلاله عن إطلاق مبادرة من أجل توحيد الصف الكردي، تحت عنوان (المبادرة الجماهيرية لوحدة الصف الكردي).

البيان قرئ باللغة العربية من قبل عضو اللجنة التحضرية عبد الوهاب خليل، والكردية من قبل المثقف ملاف رسول، وجاء في نص البيان: "لقد بات واضحاً للقاصي والداني إن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة مفصلية حساسة، نتيجة لتراكم أزمات تاريخية متلازمة ومركبة، التي جاءت متوافقة مع مصالح القوى الدولية والإقليمية، أدت إلى ما نحن عليه اليوم من حروب واحترابات تجاوزت فيه كل معايير النزاعات وقواعدها، وهذا ما قد يؤدي إلى رسم خريطة جيوسياسية جديدة مكلفة على حساب شعوب المنطقة ومكوناتها .

وبيّن البيان إلى أن: "يقيننا بأن الملف الكردي، وفي شكله الحالي خليط ناتج من تنازع وتقاسم تلك الأزمات والمصالح وبقواسم مشتركة، والذي نعتبره قضية وطنية بامتياز وفي كافة الأجزاء، وعليه ستبقى المنطقة على صفيح من النار ما إن بقي هذا الملف عالقاً دون حلول وطنية وعلى أسس ديمقراطية، بحيث تشارك فيه كافة الفعاليات المجتمعية والمدنية والسياسية والشخصيات الاعتبارية، في رسم ملامحه ودون تهميش أو إقصاء لمكوناته العرقية والأثنية."

وأضاف البيان فيما يخص الحوار في وحدة الصف الكردي: "اعتماداً على ما تم ممارسته بحق شعبنا ومن المسؤولية الملقاة على عاتق كل وطني كردي في الوطن والمهجر من أبناء روج آفا، بادرنا نحن كمجموعة من طيف المجتمع المدني وبمساهمة الأطراف الثقافية والسياسية والاجتماعية والنشطاء من الأفراد الحريصين على وحدة الصف الكردي، ساعين إلى تهيئة أرضية مناسبة لبناء حوار كردي جامع وشامل في روج آفاي كردستان، ليتم رسم الخطوط العامة لنضال شعبنا، وملبياً لتضحيات شهدائه البررة، والتوصل إلى إيجاد صيغة توافقية على هيئة ميثاق وطني أو وثيقة شرف.

وأردف البيان: "لا يخفى علينا بأن سعينا هذا محفوف بصعوبات جمة، وسنتحمل وزر هذا الجهد الشاق، مع تقديرنا لكافة المساعي والمبادرات الأخرى في سبيل إنضاج هذا الواجب الوطني".

وأوضح البيان بأن مبادرتهم مبادرة جماهيرية مساعدة ورديفة للمبادرات الأخرى وليس بديلاً عنها، وقال: "لاسيما المبادرة التي أطلقتها القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية ( قسد)، وهي بدون شك نابعة عن حرصهم الشديد على حماية مكتسبات شعبنا وتضحياته الجسام، كما أنها تلقى التقدير والاحترام من كافة الأطياف المجتمعية والسياسية، وعليه فإن مبادرتنا هذه هي خطوة وطنية جادة ومتممة بامتياز لكافة الجهود السابقة، ولا تهدف إلى أيّة مكاسب حزبية أو شخصية، بل هو مسعى جماهيري يهدف إلى بناء وحدة الصف الكردي أمام التحديات التي تعتريه".

وحدد مطلقي المبادرة عدّة مرتكزات للعمل من أجل تحقيقها وهي:

1ـ التأكيد على أن الشعب الكردي في سوريا هو مكون تاريخي وأساسي يعيش على جغرافيته مع باقي الشعوب المتآخية في روج آفاي كردستان، مكوناً معه إرثاً ثقافياً ومجتمعياً يجب الحفاظ عليه وتطويره .

2ـ السعي الجاد إلى إحياء كافة المبادرات والجهود التي بذلت في سبيل إيجاد إطار جامع وشامل للقوى الكردية بمختلف مشاربهم وتطلعاتهم، لاسيما مبادرة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية.

3ـ التأكيد على حماية المكتسبات العسكرية والادارية وتطويرها، لاسيما القوات العسكرية الذي نعدّها من المكاسب الوطنية السيادية كردياً وسورياً.

4ـ العمل سوياً للوصول إلى عقد مؤتمر وطني كردي أو اجتماع موسع في روج آفاي كردستان، يحضره كافة الأحزاب والقوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني، للتوصل إلى مرجعية كردية جامعة وموحدة .

5ـ التعاون مع كافة المكونات الوطنية السورية الغيورة على مستقبل وحدة البلاد والدفاع عنه ضد كافة أشكال القمع والإنكار والاحتلال، والإقرار الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي وحقوق المكونات المتآخية معه في روج آفا.

6ـ بناءً على ما ذكر أعلاه من بنود بياننا هذا، سيتم الإعلان عن تشكيل (لجنة المساعي الحميدة) في ضوء ما يتمخض عنه الاجتماع العام، والقيام بدورها المنوط بها في رسم آلية العمل والانطلاق بها في أقرب فرصة ممكنة.

كما نوه عبد الوهاب إلى ضرورة الحراك بسرعة ودون أي مماطلة وذلك لحساسية الظروف الذاتية والإقليمية والدولية، وناشد الأحزاب وفعاليات اجتماعية ومؤسسات واتحادات ونقابات مهنية، في تغليب المصلحة القومية على المصالح الأخرى، وطالب كافة الوطنيين بالتفاعل الإيجابي في مسعاهم.

(ه ح- م /أ ب)

ANHA